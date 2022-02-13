  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стала известна причина отсутствия Шепелева на сборах Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стала известна причина отсутствия Шепелева на сборах Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Все очень просто

Стала известна причина отсутствия Шепелева на сборах Динамо

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

В объявленном сегодня утром составе киевского "Динамо" из 30-ти футболистов для участия в третьем зимнем учебно-тренировочном сборе в Турции не оказалось фамилии полузащитника Владимира Шепелева. Как сообщает meta-ratings, украинец не отправился вместе с командой из-за повреждения.

В конце прошедших сборов, которые тоже происходили в Турции, хавбек получил травму. Врачи надеялись, что он успеет восстановиться к сборам, которые начались сегодня, но Шепелев остался в Киеве и продолжит реабилитацию на базе клуба в Конча-Заспе.

Это значит, что Владимир пропустит все пять товарищеских матчей "Динамо" и присоединится к общей группе перед первым официальным поединком года.

Напомним, что киевляне стартуют во второй части УПЛ встречей с "Ингульцем", которая запланирована 26 февраля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Владимир Шепелев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...