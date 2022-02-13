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Стала известна причина отсутствия Шепелева на сборах Динамо
Все очень просто
fcdynamo.kiev.ua
В объявленном сегодня утром составе киевского "Динамо" из 30-ти футболистов для участия в третьем зимнем учебно-тренировочном сборе в Турции не оказалось фамилии полузащитника Владимира Шепелева. Как сообщает meta-ratings, украинец не отправился вместе с командой из-за повреждения.
В конце прошедших сборов, которые тоже происходили в Турции, хавбек получил травму. Врачи надеялись, что он успеет восстановиться к сборам, которые начались сегодня, но Шепелев остался в Киеве и продолжит реабилитацию на базе клуба в Конча-Заспе.
Это значит, что Владимир пропустит все пять товарищеских матчей "Динамо" и присоединится к общей группе перед первым официальным поединком года.
Напомним, что киевляне стартуют во второй части УПЛ встречей с "Ингульцем", которая запланирована 26 февраля.
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