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Черноморец хотел вернуть Авагимяна, Александрия требует за игрока 500 тысяч долларов
Такую сумму одесситы не потянут
Фото: ФК Черноморец / Автор неизвестен
Одесский "Черноморец" хотел вернуть вингера Артура Авагимяна, который в начале января перешел в "
Впрочем, "Александрия" потребовала за обратный трансфер игрока 500 тысяч долларов, после чего одесский клуб отказался от этой идеи.
Отметим, что Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро.
Напомним, что Авагимян выступал за "Черноморец" с февраля 2020-го до января 2022-го. По информации СМИ, "Александрия" заплатила "Черноморцу" за Авагимяна 100-200 тысяч долларов.
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