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Черноморец хотел вернуть Авагимяна, Александрия требует за игрока 500 тысяч долларов

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Такую сумму одесситы не потянут

Черноморец хотел вернуть Авагимяна, Александрия требует за игрока 500 тысяч долларов

Фото: ФК Черноморец / Автор неизвестен

Новина українською

Одесский "Черноморец" хотел вернуть вингера Артура Авагимяна, который в начале января перешел в "Александрию".

Впрочем, "Александрия" потребовала за обратный трансфер игрока 500 тысяч долларов, после чего одесский клуб отказался от этой идеи.

Отметим, что Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро.

Напомним, что Авагимян выступал за "Черноморец" с февраля 2020-го до января 2022-го. По информации СМИ, "Александрия" заплатила "Черноморцу" за Авагимяна 100-200 тысяч долларов.

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В статье: Черноморец (Одесса) ФК Александрия Артур Авагимян
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (6)
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sergejsmelanec057 (одесса)
14.02.2022 в 20:11
Зачем было отпускать?Идиоты...
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+1
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
14.02.2022 в 20:01
Сосать, нищеброды
Ответить
0
-2
dalexx (Украина)
14.02.2022 в 19:52
Александрия барыги конченные
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+1
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
14.02.2022 в 20:00
С зеркалом базлаешь, уйёбок конченный?))) Барыга зачал тебя в хлеву, уйебан
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+1
-1
balamyt (Boston)
14.02.2022 в 19:31
А зачем нужно было так отпускать...В конце концов Авагимян 500 т. долларов стоит..
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+2
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
14.02.2022 в 20:01
Патамушта это ЧмО Поцы голимые
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+1
-1


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