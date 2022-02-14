Черноморец хотел вернуть Авагимяна, Александрия требует за игрока 500 тысяч долларов

Одесский "Черноморец" хотел вернуть вингера Артура Авагимяна, который в начале января перешел в " Александрию ".

Впрочем, "Александрия" потребовала за обратный трансфер игрока 500 тысяч долларов, после чего одесский клуб отказался от этой идеи.

Отметим, что Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро.

Напомним, что Авагимян выступал за "Черноморец" с февраля 2020-го до января 2022-го. По информации СМИ, "Александрия" заплатила "Черноморцу" за Авагимяна 100-200 тысяч долларов.