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"Между ними будет хорошая конкуренция". Йовичевич сравнил новичков

Премьер-лига
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Тренер "Днепра-1" доволен кадровой политикой клуба

"Между ними будет хорошая конкуренция". Йовичевич сравнил новичков

фото - СК Дніпро-1

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Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич прокомментировал приглашение в клуб левого защитника Габриэля Бусанелло.

"Он нам необходим по позиции, ведь Чуже ушел. Нам нужен был латераль. Мы взяли в аренду Вантуха, но нам нужно по два равноценных футболиста на каждую полицию. Команде подходят игровые характеристики Бусанелло.

Вантух футболист более оборонительного плана, а он - атакующего. Думаю, между ними будет хорошая конкуренция, которая пойдет на пользу клубу", — сказал Йовичевич.

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В статье: Игорь Йовичевич СК Днепр-1 Роман Вантух Габриэль Бусанелло
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Источник:
Футбол NEWS

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