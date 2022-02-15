"Между ними будет хорошая конкуренция". Йовичевич сравнил новичков

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич прокомментировал приглашение в клуб левого защитника Габриэля Бусанелло.

"Он нам необходим по позиции, ведь Чуже ушел. Нам нужен был латераль. Мы взяли в аренду Вантуха, но нам нужно по два равноценных футболиста на каждую полицию. Команде подходят игровые характеристики Бусанелло.

Вантух футболист более оборонительного плана, а он - атакующего. Думаю, между ними будет хорошая конкуренция, которая пойдет на пользу клубу", — сказал Йовичевич.