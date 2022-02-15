Маркос Антонио: В Украине не могу привыкнуть к языку и холоду. Сало не пробовал

Бразильский полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио ответил на блиц-опрос, в котором рассказал о жизни в Украине и о другом.

– Топ-3 вещей, с которыми никак не можешь свыкнуться в Украине.

– Язык, холод.

– Сало, допустим, с чесноком.

– Я даже не пробовал.

– Ну, борщ с салом ты точно должен попробовать.

– Ой, фу, нет, не люблю такое.

– Топ-3 страхов.

– Боюсь утонуть. Боюсь змей. Боюсь открытого огня.

– Топ-3 случая, когда было стыдно.

– Всегда чувствую себя стыдно, когда даю интервью. Когда был ребенком, мы пинали мяч на улице – по дверям, окнам соседей. А они выглядывали из окна, кричали – тогда было очень стыдно, – сказал Антонио.