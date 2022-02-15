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Маркос Антонио: В Украине не могу привыкнуть к языку и холоду. Сало не пробовал
Легионер "Шахтера" рассказал о своей жизни в Украине
Фото: ФК Шахтер Донецк
Бразильский полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио ответил на блиц-опрос, в котором рассказал о жизни в Украине и о другом.
– Топ-3 вещей, с которыми никак не можешь свыкнуться в Украине.
– Язык, холод.
– Сало, допустим, с чесноком.
– Я даже не пробовал.
– Ну, борщ с салом ты точно должен попробовать.
– Ой, фу, нет, не люблю такое.
– Топ-3 страхов.
– Боюсь утонуть. Боюсь змей. Боюсь открытого огня.
– Топ-3 случая, когда было стыдно.
– Всегда чувствую себя стыдно, когда даю интервью. Когда был ребенком, мы пинали мяч на улице – по дверям, окнам соседей. А они выглядывали из окна, кричали – тогда было очень стыдно, – сказал Антонио.
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