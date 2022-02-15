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Маркос Антонио: В Украине не могу привыкнуть к языку и холоду. Сало не пробовал

Премьер-лига
(1 голосов)

Легионер "Шахтера" рассказал о своей жизни в Украине

Маркос Антонио: В Украине не могу привыкнуть к языку и холоду. Сало не пробовал

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Бразильский полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио ответил на блиц-опрос, в котором рассказал о жизни в Украине и о другом.

Топ-3 вещей, с которыми никак не можешь свыкнуться в Украине.

– Язык, холод.

Сало, допустим, с чесноком.

– Я даже не пробовал.

Ну, борщ с салом ты точно должен попробовать.

– Ой, фу, нет, не люблю такое.

Топ-3 страхов.

– Боюсь утонуть. Боюсь змей. Боюсь открытого огня.

Топ-3 случая, когда было стыдно.

– Всегда чувствую себя стыдно, когда даю интервью. Когда был ребенком, мы пинали мяч на улице – по дверям, окнам соседей. А они выглядывали из окна, кричали – тогда было очень стыдно, – сказал Антонио.

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В статье: Шахтер (Донецк) Маркос Антонио
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Комментарии (1)
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vadooo (Слатино)
15.02.2022 в 14:13
Борщ "ФУ" , но не пробовал.
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