Динамо отправило легионера в аренду в Венгрию

25-летний ганский полузащитник "Динамо" Мохаммед Кадири продолжит карьеру в венгерском "Гонведе".

Клубы договорились об аренде игрока до завершения сезона 2021/22.

Ранее сообщалось, что хавбек перейдет в казахский "Актобе".

Напомним, что Мохаммед Кадири присоединился к киевской команде летом 2019 года. В 2020 году выступал на правах аренды в тульском "Арсенале", а первую часть текущего сезона провел в аренде за одесский "Черноморец", за который сыграл 13 матчей в украинской Премьер-лиге.