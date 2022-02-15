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Динамо отправило легионера в аренду в Венгрию
Соглашение рассчитано до конца текущего сезона
Фото: ФК Динамо Киев
25-летний ганский полузащитник "Динамо" Мохаммед Кадири продолжит карьеру в венгерском "Гонведе".
Клубы договорились об аренде игрока до завершения сезона 2021/22.
Ранее сообщалось, что хавбек перейдет в казахский "Актобе".
Напомним, что Мохаммед Кадири присоединился к киевской команде летом 2019 года. В 2020 году выступал на правах аренды в тульском "Арсенале", а первую часть текущего сезона провел в аренде за одесский "Черноморец", за который сыграл 13 матчей в украинской Премьер-лиге.
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