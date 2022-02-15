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Динамо отправило легионера в аренду в Венгрию

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона

Динамо отправило легионера в аренду в Венгрию

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

25-летний ганский полузащитник "Динамо" Мохаммед Кадири продолжит карьеру в венгерском "Гонведе".

Клубы договорились об аренде игрока до завершения сезона 2021/22.

Ранее сообщалось, что хавбек перейдет в казахский "Актобе".

Напомним, что Мохаммед Кадири присоединился к киевской команде летом 2019 года. В 2020 году выступал на правах аренды в тульском "Арсенале", а первую часть текущего сезона провел в аренде за одесский "Черноморец", за который сыграл 13 матчей в украинской Премьер-лиге.

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В статье: Гонвед (Будапешт) Динамо (Киев) Мохаммед Кадири
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (1)
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ДВ (Одесса)
15.02.2022 в 13:28
Пилигримка ) , х.з. чего Гри не подошёл , как чистый опорник для команд упл от 3 места норм имхо
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