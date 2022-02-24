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Ворскла: С нами Бог, за нами – Украина!

Премьер-лига
(1 голосов)

No War in Ukraine

Ворскла: С нами Бог, за нами – Украина!

Фото: vorskla.com.ua

Новина українською

"Ворскла" на своем официальном сайте выступила с заявлением о вторжении России в Украину.

"Друзья, братья и сестры УКРАИНЦЫ по всей Земле! В это бурное время, когда не находишь слов, чтобы выразить свою боль и отчаяние от того, что происходит в самом сердце Европы, призываем вас к единству!

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте и не реагируйте на провокации, доверяйте только проверенным источникам информации.

С нами Бог, за нами – Украина!

#NoWarInUkraine", - сказано в сообщении полтавчан.

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Сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все способные держать в руках оружие могут его получить для защиты Украины.

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В статье: Ворскла (Полтава) война с Россией
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Источник:
ФК Ворскла

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