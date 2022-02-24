Ворскла: С нами Бог, за нами – Украина!

"Ворскла" на своем официальном сайте выступила с заявлением о вторжении России в Украину.

"Друзья, братья и сестры УКРАИНЦЫ по всей Земле! В это бурное время, когда не находишь слов, чтобы выразить свою боль и отчаяние от того, что происходит в самом сердце Европы, призываем вас к единству!

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте и не реагируйте на провокации, доверяйте только проверенным источникам информации.

С нами Бог, за нами – Украина!

#NoWarInUkraine", - сказано в сообщении полтавчан.