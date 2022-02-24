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Ворскла: С нами Бог, за нами – Украина!
No War in Ukraine
Фото: vorskla.com.ua
"Ворскла" на своем официальном сайте выступила с заявлением о вторжении России в Украину.
"Друзья, братья и сестры УКРАИНЦЫ по всей Земле! В это бурное время, когда не находишь слов, чтобы выразить свою боль и отчаяние от того, что происходит в самом сердце Европы, призываем вас к единству!
Сохраняйте спокойствие, не паникуйте и не реагируйте на провокации, доверяйте только проверенным источникам информации.
С нами Бог, за нами – Украина!
#NoWarInUkraine", - сказано в сообщении полтавчан.
Сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все способные держать в руках оружие могут его получить для защиты Украины.
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