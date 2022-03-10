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Полузащитник Вереса помогает возводить укрепления в Каменском

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист не сидит сложа руки

Полузащитник Вереса помогает возводить укрепления в Каменском

Фото: НК Верес

Новина українською

Полузащитник "Вереса" Никита Полюлях сообщил, что во время военных действий россии против Украины занимается обороной родного города Каменское.

"Сидеть дома в сложившейся обстановке неправильно да и невыносимо. Решил помочь Родине, чем мог - физической силой. Занимаемся укреплением и обороной города, фасуем мешки с песком и тягаем их к блокпостам или где еще понадобятся.

Будем держать оборону Каменского!", - сказал Полюлях.

Полузащитник Вереса помогает возводить укрепления в Каменском - изображение 1
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В статье: Никита Полюлях Верес (Ровно)
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Источник:
Footbom

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