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Полузащитник Вереса помогает возводить укрепления в Каменском
Футболист не сидит сложа руки
Фото: НК Верес
Полузащитник "Вереса" Никита Полюлях сообщил, что во время военных действий россии против Украины занимается обороной родного города Каменское.
"Сидеть дома в сложившейся обстановке неправильно да и невыносимо. Решил помочь Родине, чем мог - физической силой. Занимаемся укреплением и обороной города, фасуем мешки с песком и тягаем их к блокпостам или где еще понадобятся.
Будем держать оборону Каменского!", - сказал Полюлях.
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Источник:Footbom
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