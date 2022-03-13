Президент Десны: Стадион мы обязательно отстроим. Информации о жертвах у нас нет

Президент черниговской "Десны" Владимир Левин рассказал о состоянии города и о стадионе клуба, который недавно разбомбили:

"Для нашего клуба – это огромная потеря. Потому что стадион является частью футбольной команды. Сейчас для нас это потеря наших инвестиций, которые были.

Еще хуже, конечно, что с городом Чернигов происходит эта катастрофа. Мы сегодня понимаем, какая колоссальная проблема возникла в городе, какая экологическая катастрофа сейчас.

А также водопровод, который сегодня разрушен, добавляет проблемы и дополнительные задачи. Медицинские учреждения снабжают бочками с водой, чтобы она там была. Еще большие проблемы с подачей электричества. Город может остаться не только без воды, но и без электричества и тепла.

Это гораздо хуже, чем разрушенный стадион. Потому что стадион мы обязательно отстроим. Информации о жертвах, которые были на стадионе во время бомбардировки, у нас нет. Надеемся, что никто там не пострадал".

Также Владимир Левин рассказал о том, привык ли к войне, и об ожиданиях от ее завершения:

"К этому привыкнуть нельзя, потому что мы, украинцы, действительно мирный народ. Сейчас нас можно сравнить с пчелками – мы мирно летали и жили, но сегодня пришли и разрушили наш улей. Поэтому мы, как народ, должны объединиться, чтобы защитить наш улей.

Я ежедневно жду завершения войны и мирного неба над головой. Чтобы уже начинать все восстанавливать. Потому что очень многое разрушено и для восстановления потребуется много часов.

Сейчас нужно думать, как отстроить стадион, вернуть болельщиков на него, как восстановить команду, чтобы зрители получали удовольствие от игры "Десны".