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"Они просто продали патриотизм". Левин - об украинских игроках, оставшихся в россии

Премьер-лига
(2 голосов)

Несколько украинцев продолжают работать в клубе страны-агрессора

"Они просто продали патриотизм". Левин - об украинских игроках, оставшихся в россии

Фото: desna.football

Новина українською

Президент черниговской "Десны" Владимир Левин поделился мыслями об Анатолии Тимощуке, которого УАФ лишила всех титулов и запретила заниматься футболом на территории Украины.

"Каждый украинец должен быть патриотом. Действия, которые не связаны с патриотизмом, должны расцениваться только так. Украинский патриотизм — это первоочередная задача, которая должна быть. Сегодня очень многие люди выехали из Чернигова и Киева, потому что патриотизм, к сожалению, не находится на том уровне, на котором должен находиться.

Но в основе патриотизма должна находиться какая-то национальная идея. Эти люди не уехали бы с территории Киева и Чернигова, если бы помнили, что каждый клочок земли, согласно 13 статье Конституции и украинского паспорта, принадлежит ему. Что ему не нужно защитить только свой дом, ему нужно защитить нашу страну, все наши границы.

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Если человек имеет украинский паспорт — он должен быть обязательно связан с украинским государством. Мы должны подойти к понятию единой национальной идеи, которая бы это связала.

Я думаю, что они просто продали патриотизм, который есть, за деньги. Их удовлетворяет зарплата, которую они получают. Они не понимают, что их родина, Украина, является одной из самых богатых стран мира. Мы сегодня являемся по благосостоянию, по запасам наших недр, одиннадцатой страной в мире.

Эта агрессия ради того, чтобы забрать это богатство, которое принадлежит нам. Но эти футболисты этого не понимают. Они считают, что зарплаты им достаточно, чтобы прокормить себя в данный момент", — сказал Левин в эфире Апостроф TV.

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В статье: Десна (Чернигов) Владимир Левин
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Источник:
Tribuna.com

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