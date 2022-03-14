"Они просто продали патриотизм". Левин - об украинских игроках, оставшихся в россии

Президент черниговской "Десны" Владимир Левин поделился мыслями об Анатолии Тимощуке, которого УАФ лишила всех титулов и запретила заниматься футболом на территории Украины.

"Каждый украинец должен быть патриотом. Действия, которые не связаны с патриотизмом, должны расцениваться только так. Украинский патриотизм — это первоочередная задача, которая должна быть. Сегодня очень многие люди выехали из Чернигова и Киева, потому что патриотизм, к сожалению, не находится на том уровне, на котором должен находиться. Но в основе патриотизма должна находиться какая-то национальная идея. Эти люди не уехали бы с территории Киева и Чернигова, если бы помнили, что каждый клочок земли, согласно 13 статье Конституции и украинского паспорта, принадлежит ему. Что ему не нужно защитить только свой дом, ему нужно защитить нашу страну, все наши границы.