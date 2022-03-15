УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Днепра-1 близок к переходу в испанский клуб
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Днепра-1 близок к переходу в испанский клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Португалец подпишет арендное соглашение

Защитник Днепра-1 близок к переходу в испанский клуб

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Центральный защитник "Днепра-1" Нельсон Монте в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Как сообщает Diario de Almeria, 26-летний португалец перейдет в клуб испанской Сегунды "Альмерию". Отмечается, что Монте согласовал все условия краткосрочной аренды, которая будет рассчитана до конца этого сезона.

Нельсон перебрался в "Днепр-1" в сентябре прошлого года. В текущем сезоне он сыграл 9 матчей за "днепрян" и отметился одной результативной передачей.

"Альмерия" занимает второе место в турнирной таблице испанской Сегунды.

Читайте такжеЗащитник Днепра-1: Было 3-4 предложения от португальских клубов, но я нуждался в новом опыте

Напомним, что ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ и теперь они могут свободно искать новые команды на период войны в Украине.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1 Нелсон Монте
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Diario de Almeria

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...