Защитник Днепра-1 близок к переходу в испанский клуб

Центральный защитник "Днепра-1" Нельсон Монте в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Как сообщает Diario de Almeria, 26-летний португалец перейдет в клуб испанской Сегунды "Альмерию". Отмечается, что Монте согласовал все условия краткосрочной аренды, которая будет рассчитана до конца этого сезона.

Нельсон перебрался в "Днепр-1" в сентябре прошлого года. В текущем сезоне он сыграл 9 матчей за "днепрян" и отметился одной результативной передачей.

"Альмерия" занимает второе место в турнирной таблице испанской Сегунды.

Напомним, что ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ и теперь они могут свободно искать новые команды на период войны в Украине.