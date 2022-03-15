Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Днепра-1 близок к переходу в испанский клуб
Португалец подпишет арендное соглашение
Фото: СК Днепр-1
Центральный защитник "Днепра-1" Нельсон Монте в ближайшее время может сменить клубную прописку.
Как сообщает Diario de Almeria, 26-летний португалец перейдет в клуб испанской Сегунды "Альмерию". Отмечается, что Монте согласовал все условия краткосрочной аренды, которая будет рассчитана до конца этого сезона.
Нельсон перебрался в "Днепр-1" в сентябре прошлого года. В текущем сезоне он сыграл 9 матчей за "днепрян" и отметился одной результативной передачей.
"Альмерия" занимает второе место в турнирной таблице испанской Сегунды.
Напомним, что ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ и теперь они могут свободно искать новые команды на период войны в Украине.
Популярное сейчас
- Плюс 1500 орков. Генштаб наконец-то обновил данные по потерям личного состава врага
- Россия пройдет точку невозврата через десять дней - бывший командующий армии США в Европе
- Переход Вербича, глупое заявление Луческу, осечка Ман Сити. Главные новости за 14 марта
- Юрий Гура: Ракицкий и Воронин? Лучше поздно, чем никогда
- Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине
- Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО
Новости по теме
- 12:17 Украинские Защитник Днепра-1: Было 3-4 предложения от португальских клубов, но я нуждался в новом опыте
- 12:27 Украинские Легионер Днепра-1: Иностранцы говорят, что в Украине будет лишь психологическая война
- 08:28 Украинские Аллахяр, Гуцуляк и остальные под крылом Скрипника. Символическая сборная 18-го тура УПЛ по версии UA-Футбол