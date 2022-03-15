Ключевой игрок Шахтера близок к аренде в бразильский клуб

Легионеры клубов УПЛ продолжают искать варианты для продолжения карьеры. В специально созданное трансферное окно они могут найти для себя временные команды.

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Как передает Lance, "Шахтер" близок к тому, чтобы на время отправить на родину Майкона. В его аренде заинтересован "Кориантианс", в составе которого хавбек играл ранее.

Срок аренды - до конца 2022-го года. "Горняки" могут принять данное предложение, так как бразильская сторона готова полностью покрыть зарплату Майкона.

Опорник в нынешнем сезоне стал ключевым футболистом "Шахтера". В первой половине сезона он отыграл 26 матчей и отдал две голевые передачи.