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Вербич: Вместе с друзьями и девушкой нам удалось закупить все необходимое для ВСУ
Легионер киевского "Динамо" активно помогает украинской армии
Фото: ФК Динамо Киев
Вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич, временно выступающий за варшавскую "Легию", поддерживает борьбу Украины за свой суверенитет и свободу в войне с российскими оккупантами. Словенец адресно закупил для украинских военных необходимую в боевых действиях технику и экипировку.
Как рассказал Беньямин, оборудование уже находится в Украине в распоряжении ВСУ и используется для достижения скорейшей победы и выдворения российских захватчиков и террористов за пределы украинских границ.
"Когда началась война, я хотел помочь украинской армии финансово, но дядя моей девушки подсказал, что украинским военным необходимы дрон с тепловизором, бронежилеты, медикаменты и жгуты для остановки кровотечения. И я решил найти эти вещи в ЕС.
Это оказалось нелегко, но совместно с друзьями и девушкой нам удалось закупить все необходимое и переслать в Украину. На сегодняшний день дрон, бронежилеты и медикаменты уже в Украине и в распоряжении украинской армии", - приводит слова Вербича официальный сайт клуба.
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