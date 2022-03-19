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Тете хочет перейти в Гремио из Шахтера

Премьер-лига
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Однако у бразильского клуба серьезные конкуренты

Тете хочет перейти в Гремио из Шахтера

Фото: Foxes of Leicester

UA-Футбол
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Вингер донецкого "Шахтера" Тете заинтересован в аренде в бразильский "Гремио" на ближайшие три месяца, до конца сезона в Европе.

Агент игрока Пабло Буэно договаривается о таком контракте с клубом из Порту-Алегри. Это соглашение позволит игроку сыграть 15 матчей бразильской Серии А – около половины всех игр в чемпионате.

Среди команд, заинтересованных в подписании бразильца – миланские "Интер" и "Милан", лиссабонская "Бенфика". В этом сезоне УПЛ Тете сыграл 17 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 1 ассист.

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В статье: Шахтер (Донецк) Гремио (Порту-Алегри) Тете
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