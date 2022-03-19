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Тете хочет перейти в Гремио из Шахтера
Однако у бразильского клуба серьезные конкуренты
Фото: Foxes of Leicester
Вингер донецкого "Шахтера" Тете заинтересован в аренде в бразильский "Гремио" на ближайшие три месяца, до конца сезона в Европе.
Агент игрока Пабло Буэно договаривается о таком контракте с клубом из Порту-Алегри. Это соглашение позволит игроку сыграть 15 матчей бразильской Серии А – около половины всех игр в чемпионате.
Среди команд, заинтересованных в подписании бразильца – миланские "Интер" и "Милан", лиссабонская "Бенфика". В этом сезоне УПЛ Тете сыграл 17 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 1 ассист.
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