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Минус еще один форвард. Колос отправил в аренду грузина в Финляндию
Ника Ситчинава временно покидает украинский клуб
Фото: kups.fi
Центральный нападающий "Колоса" Ника Ситчинава продолжит выступления в чемпионате Финляндии.
27-летний грузинский футболист будет играть за финский "КуПС" на правах аренды. Соглашение будет действовать до июля этого года и предусматривает опцию продления.
Ситчинава присоединился к "Колосу" летом прошлого года. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей за ковалевский клуб, забил один гол и выполнил две результативные передачи.
В Украине он также играл за петровский "Ингулец". Ранее "Колос" отправил в аренду еще одного нападающего.
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