Минус еще один форвард. Колос отправил в аренду грузина в Финляндию

Центральный нападающий "Колоса" Ника Ситчинава продолжит выступления в чемпионате Финляндии.

27-летний грузинский футболист будет играть за финский "КуПС" на правах аренды. Соглашение будет действовать до июля этого года и предусматривает опцию продления.

Ситчинава присоединился к "Колосу" летом прошлого года. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей за ковалевский клуб, забил один гол и выполнил две результативные передачи.

В Украине он также играл за петровский "Ингулец". Ранее "Колос" отправил в аренду еще одного нападающего.