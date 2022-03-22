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Минус еще один форвард. Колос отправил в аренду грузина в Финляндию

Премьер-лига
(1 голосов)

Ника Ситчинава временно покидает украинский клуб

Минус еще один форвард. Колос отправил в аренду грузина в Финляндию

Фото: kups.fi

Новина українською

Центральный нападающий "Колоса" Ника Ситчинава продолжит выступления в чемпионате Финляндии.

27-летний грузинский футболист будет играть за финский "КуПС" на правах аренды. Соглашение будет действовать до июля этого года и предусматривает опцию продления.

Ситчинава присоединился к "Колосу" летом прошлого года. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей за ковалевский клуб, забил один гол и выполнил две результативные передачи.

В Украине он также играл за петровский "Ингулец". Ранее "Колос" отправил в аренду еще одного нападающего.

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В статье: Колос (Ковалевка) КуПС (Куопио) Ника Ситчинава
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Источник:
ФК Купс

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