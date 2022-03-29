Конопля: Шахтер выполняет все контрактные обязательства

Защитник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля рассказал о жизни без футбола во время войны.

"Я очень скучаю по футболу, очень сильно хочу играть. На данный момент это невозможно в нашей стране. Не знаю, как бы я себя повел.

Пока "Шахтер" выполняет все контрактные обязательства и поддерживает с нами связь. Я надеюсь на скорейшее прекращение этого всего или нас соберут, и мы все вместе будем поддерживать форму. Я просто хочу играть в футбол. Летом будет матч сборной, и к этому моменту нужно быть в тонусе" — сказал Конопля.