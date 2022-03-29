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Конопля: Шахтер выполняет все контрактные обязательства
Футболист высказался о ситуации в клубе
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля рассказал о жизни без футбола во время войны.
"Я очень скучаю по футболу, очень сильно хочу играть. На данный момент это невозможно в нашей стране. Не знаю, как бы я себя повел.
Пока "Шахтер" выполняет все контрактные обязательства и поддерживает с нами связь. Я надеюсь на скорейшее прекращение этого всего или нас соберут, и мы все вместе будем поддерживать форму. Я просто хочу играть в футбол. Летом будет матч сборной, и к этому моменту нужно быть в тонусе" — сказал Конопля.
Отметим, в нынешнем сезоне Конопля сыграл 11 матчей за "горняков" во всех турнирах, забил один гол и выполнил пять результативных передач.
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