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Конопля: Шахтер выполняет все контрактные обязательства

Премьер-лига
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Футболист высказался о ситуации в клубе

Конопля: Шахтер выполняет все контрактные обязательства

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля рассказал о жизни без футбола во время войны.

"Я очень скучаю по футболу, очень сильно хочу играть. На данный момент это невозможно в нашей стране. Не знаю, как бы я себя повел.

Пока "Шахтер" выполняет все контрактные обязательства и поддерживает с нами связь. Я надеюсь на скорейшее прекращение этого всего или нас соберут, и мы все вместе будем поддерживать форму. Я просто хочу играть в футбол. Летом будет матч сборной, и к этому моменту нужно быть в тонусе" — сказал Конопля.

Отметим, в нынешнем сезоне Конопля сыграл 11 матчей за "горняков" во всех турнирах, забил один гол и выполнил пять результативных передач.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ефим Конопля
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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