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Брага арендовала молодого форварда Зари
Футболист усилит команду португальцев до 23 лет
Фото: instagram.com/guilherme.smith_11
18-летний нападающий "Зари" Гильерме Смит перейдет в "Брагу" на правах аренды. Об этом сообщает сайт Globo Esporte.
Португальский клуб арендовал молодого игрока до конца сезона, но летом стороны могут провести дополнительные переговоры. Поначалу он будет играть за команду U-23.
Издание также пишет, что бразилец смог покинуть Украину только через неделю после нападения россии.
Гильемре перешел в луганский клуб летом прошлого года из "Ботафого". За первую команды "Зари" отыграл всего лишь 1 игру, остальное время он играл за молодежку.
К слову, "Брага" занимает 4-е место в чемпионате Португалии, набрав 49 очков в 27 матчах.
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