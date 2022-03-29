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Брага арендовала молодого форварда Зари

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист усилит команду португальцев до 23 лет

Брага арендовала молодого форварда Зари

Фото: instagram.com/guilherme.smith_11

Новина українською

18-летний нападающий "Зари" Гильерме Смит перейдет в "Брагу" на правах аренды. Об этом сообщает сайт Globo Esporte.

Португальский клуб арендовал молодого игрока до конца сезона, но летом стороны могут провести дополнительные переговоры. Поначалу он будет играть за команду U-23.

Издание также пишет, что бразилец смог покинуть Украину только через неделю после нападения россии.

Гильемре перешел в луганский клуб летом прошлого года из "Ботафого". За первую команды "Зари" отыграл всего лишь 1 игру, остальное время он играл за молодежку.

К слову, "Брага" занимает 4-е место в чемпионате Португалии, набрав 49 очков в 27 матчах.

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В статье: Заря (Луганск) Заря U-19 (Луганск) Брага Гильерме Смит
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Источник:
Globo Esporte

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