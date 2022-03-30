УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Ворсклы: В первые недели было не до футбола
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Ворсклы: В первые недели было не до футбола

Премьер-лига
(1 голосов)

Шла адаптация к новой реальности

Защитник Ворсклы: В первые недели было не до футбола

Фото: ФК Ворскла

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Ворсклы" Игорь Пердута прокомментировал свои ощущения и переживания из-за войны на территории Украины.

"Некоторые ребята ходят на стадион и помогают. Делают все возможное, чтобы помочь украинцам и комфортнее себя чувствовали в Полтаве.

Мы общаемся с тренерами и футболистами. Часто общаемся, созваниваемся, переписываемся. Большинство в разных городах. Иностранцы заграницей. Они нас поддерживают, они - нас. Все нормально.

В первые недели не было никакого желания. Голова загружена - было не до футбола. Сейчас делаем пробежки, тренер по физподготовке скидывает тренировки. Стараешься что-то делать, потому что так легче психологически", - заявил Пердута.

Читайте такжеЛегионер Ворсклы: Часть пути к границе с Венгрией мы преодолевали пешком

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Игорь Пердута
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...