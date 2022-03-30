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Защитник Ворсклы: В первые недели было не до футбола
Шла адаптация к новой реальности
Фото: ФК Ворскла
Защитник "Ворсклы" Игорь Пердута прокомментировал свои ощущения и переживания из-за войны на территории Украины.
"Некоторые ребята ходят на стадион и помогают. Делают все возможное, чтобы помочь украинцам и комфортнее себя чувствовали в Полтаве.
Мы общаемся с тренерами и футболистами. Часто общаемся, созваниваемся, переписываемся. Большинство в разных городах. Иностранцы заграницей. Они нас поддерживают, они - нас. Все нормально.
В первые недели не было никакого желания. Голова загружена - было не до футбола. Сейчас делаем пробежки, тренер по физподготовке скидывает тренировки. Стараешься что-то делать, потому что так легче психологически", - заявил Пердута.
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