Защитник Ворсклы: В первые недели было не до футбола

Защитник "Ворсклы" Игорь Пердута прокомментировал свои ощущения и переживания из-за войны на территории Украины.

"Некоторые ребята ходят на стадион и помогают. Делают все возможное, чтобы помочь украинцам и комфортнее себя чувствовали в Полтаве.

Мы общаемся с тренерами и футболистами. Часто общаемся, созваниваемся, переписываемся. Большинство в разных городах. Иностранцы заграницей. Они нас поддерживают, они - нас. Все нормально.

В первые недели не было никакого желания. Голова загружена - было не до футбола. Сейчас делаем пробежки, тренер по физподготовке скидывает тренировки. Стараешься что-то делать, потому что так легче психологически", - заявил Пердута.

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