Шахтер согласился отпустить в аренду Майкона

Вопрос по аренде бразильца Майкона в "Коринтианс" решен. По крайней мере, об этом передает UOLEsporte.

По их сведениям, "горняки" до последнего не соглашались на годовую аренду, а также искали претедента из Европы. Но не вышло, а потому вице-чемпион Украины согласился на условия "Коринтианса".

????⚫⚪ | Corinthians e Shakhtar Donestk chegaram a um acordo para o empréstimo do Maycon até dezembro de 2022.



???? | @UOLEsporte pic.twitter.com/72UMVCiJdw — SCCP News (@_sccpnews) March 30, 2022

Майкон отправится в аренду до конца 2022-го года. Сделка будет закрыта до седьмого апреля, дабы новый клуб хавбека сумел заявить его на Кубок Либертадорес.

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Майкон в нынешнем сезоне стал ключевым футболистом "Шахтера". В первой половине сезона он отыграл 26 матчей и отдал две голевые передачи.