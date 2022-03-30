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Шахтер согласился отпустить в аренду Майкона
До конца года
Фото: Александр Приходько
Вопрос по аренде бразильца Майкона в "Коринтианс" решен. По крайней мере, об этом передает UOLEsporte.
По их сведениям, "горняки" до последнего не соглашались на годовую аренду, а также искали претедента из Европы. Но не вышло, а потому вице-чемпион Украины согласился на условия "Коринтианса".
????⚫⚪ | Corinthians e Shakhtar Donestk chegaram a um acordo para o empréstimo do Maycon até dezembro de 2022.— SCCP News (@_sccpnews) March 30, 2022
???? | @UOLEsporte pic.twitter.com/72UMVCiJdw
Майкон отправится в аренду до конца 2022-го года. Сделка будет закрыта до седьмого апреля, дабы новый клуб хавбека сумел заявить его на Кубок Либертадорес.
Майкон в нынешнем сезоне стал ключевым футболистом "Шахтера". В первой половине сезона он отыграл 26 матчей и отдал две голевые передачи.
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