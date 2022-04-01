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В Чернигове мародеры обворовали разбомбленный стадион Десны

Премьер-лига
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Неизвестные украли телевизоры и другое имущество

В Чернигове мародеры обворовали разбомбленный стадион Десны

Фото: facebook.com/desnafc

Новина українською

В Чернигове мародеры обворовали домашнюю арену "Десны", которую накануне разбомбила российская армия.

После обстрела стадион превратился в руины, однако внутри оставалось немало техники. Злоумышленники воспользовались ситуацией, утащив телевизоры, реабилитационные аппараты и другие вещи.

Нашлись мародеры и среди жителей Чернигова, которые "обчистили" арену. Об этом сообщили в эфире YouTube-канала "Бомбардир". Также на видео попал и кабинет главного тренера "Десны" Александра Рябоконя – из окна можно заметить воронку от снаряда глубиной 3-4 метра.

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Напомним, стадион имени Юрия Гагарина пострадал от авиаударов несколько раз, сначала разрушения были незначительными.

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В статье: Десна (Чернигов)
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Источник:
Бомбардир

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