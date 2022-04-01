УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо проведет серию благотворительных матчей с топ-клубами Европы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо проведет серию благотворительных матчей с топ-клубами Европы

Премьер-лига
(1 голосов)

Под лозунгами "Матч за Мир! Остановим Войну!"

Динамо проведет серию благотворительных матчей с топ-клубами Европы

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское "Динамо" сообщило, что благодаря поддержке руководства Украины, проведет серию товарищеских игр с топ-клубами Европы.

На протяжении апреля-июня 2022 года запланированы товарищеские матчи с ведущими клубами Европы, среди которых "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Пари Сен-Жермен" (Париж, Франция), "Стяуа" (Бухарест, Румыния), "Легия" (Варшава, Польша), "Барселона" (Испания), "Милан" (Италия), "Бенфика" (Лиссабон, Португалия), "Аякс" (Амстердам, Нидерланды), "Спортинг" (Лиссабон, Португалия), "Базель" (Швейцария).

Цель данных поединков - информирование международного сообщества об ужасной войне в Украине и сбор средств для поддержки украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором.

Все эти матчи с участием чемпиона Украины будут проведены под лозунгами "Матч за Мир! Остановим Войну!" - "Match for Peace! Stop the War!".

Все товарищеские матчи "Динамо" будут показаны в эфире украинских и европейских телеканалов, а к проекту будут привлечены звезды украинского искусства.

Напомним, накануне журналист сообщил, что игроки "Динамо" уедут из Украины, чтобы сыграть товарняки, а вырученные деньги собрать для ВСУ. Но при этом он заявил, что мотивация несколько иная. Сообщалось, что таким образом клуб хочет вывезти игроков на продажу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо Киев

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Матч Футболович
01.04.2022 в 10:06
Фу блд, т.е. все равны перед законом но игроки динамо ровнее?!?! Всем выезд запрещён, но сурок сначала на своём авто вывозит внучков блатных, потом всю команду под благими лозунгами... какая мерзость
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...