Динамо проведет серию благотворительных матчей с топ-клубами Европы

Киевское "Динамо" сообщило, что благодаря поддержке руководства Украины, проведет серию товарищеских игр с топ-клубами Европы.

На протяжении апреля-июня 2022 года запланированы товарищеские матчи с ведущими клубами Европы, среди которых "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Пари Сен-Жермен" (Париж, Франция), "Стяуа" (Бухарест, Румыния), "Легия" (Варшава, Польша), "Барселона" (Испания), "Милан" (Италия), "Бенфика" (Лиссабон, Португалия), "Аякс" (Амстердам, Нидерланды), "Спортинг" (Лиссабон, Португалия), "Базель" (Швейцария).

Цель данных поединков - информирование международного сообщества об ужасной войне в Украине и сбор средств для поддержки украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором.

Все эти матчи с участием чемпиона Украины будут проведены под лозунгами "Матч за Мир! Остановим Войну!" - "Match for Peace! Stop the War!".

Все товарищеские матчи "Динамо" будут показаны в эфире украинских и европейских телеканалов, а к проекту будут привлечены звезды украинского искусства.

Напомним, накануне журналист сообщил, что игроки "Динамо" уедут из Украины, чтобы сыграть товарняки, а вырученные деньги собрать для ВСУ. Но при этом он заявил, что мотивация несколько иная. Сообщалось, что таким образом клуб хочет вывезти игроков на продажу.