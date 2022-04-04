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Дулуб объяснил, почему санкции против российских и белорусских спортсменов необходимы

Премьер-лига
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Тренер "Львова" считает, что представители страны-агрессора должны быть наказаны

Дулуб объяснил, почему санкции против российских и белорусских спортсменов необходимы

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб поделился мыслями о необходимости введения санкций против росийских и белорусских спортсменов.

"Санкции против белорусских и русских спортсменов? Я не понимаю, почему эти санкции возмущают кого-нибудь. Те, кто с ними не согласен, говорят, что спорт вне политики. Но кто выдумал эту фразу? Любой вид спорта, хоть и в небольших масштабах, но все же отражает все происходящие в обществе процессы.

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Вспомним Олимпиаду в 1936 году в Германии. Для чего это было немцам? Чтобы показать преимущество арийской расе. Олимпиада в Москве и Сочи служила тому, чтобы показать через спорт преимущество Советского Союза или россии.

На мой взгляд, страна, которая начала войну в центре Европы в ХХІ веке, должна быть наказана. Я не говорю, что в войне виноваты спортсмены, санкции касаются не только спорта: глобальные бренды уходят, банки отключают SWIFT и так далее. Спорт где-то на десятом месте", – передает слова Дулуба "Наша Ніва".

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В статье: ФК Львов Олег Дулуб
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Источник:
Наша Ніва

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