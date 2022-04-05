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Степаненко: Чемпионат Украины еще возможно доиграть. Есть условие
Полузащитник "Шахтера" высказался о возобновлении УПЛ
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко высказал свое мнение о том, насколько возможно в текущей ситуации в стране доиграть чемпионат Украины.
"Я думаю, что все возможно. Это зависит от того, когда россия выведет свои войска из нашей страны и наступит мир. Если бы они завтра это сделали, то через две-три недели на западе Украины, где есть инфрастуктура, можно было бы спокойно доиграть.
Если этого не произойдет, то нет шансов. Сейчас нет возможности собрать все команды, сложности с инфрастуктурой. Каждый больше переживает за свою семью и за ситуацию в стране", — сказал Степаненко в интервью программе Денисов TIME. Война.
Из-за вторжения российских захватчиков в Украину розыгрыш УПЛ был поставлен на паузу на неопределенный срок. На момент приостановления чемпионата лидировал "Шахтер". На втором месте находится "Динамо", третья позиция у "Днепра-1".
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