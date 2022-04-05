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СМИ: Фенербахче отказался от трансфера защитника Шахтера

Премьер-лига
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По ряду причин

СМИ: Фенербахче отказался от трансфера защитника Шахтера

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Исмаили не перейдет в "Фенербахче". Турецкой стороне приписывали интерес к левому фулбеку "Шахтеру".

По данным Fotospor, переход сорвался по ряду причин. Исмаили требовал двухлетний контракт, а "горняки" - солидную сумму отступных. Это и спугнуло турецкую сторону.

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Вероятнее всего, трансфер не состоится в принципе. В "Фенербахче" нет уверенности, что стоит тратить немало ресурсов для подписания возрастного фулбека.

Контракт бразильца с "Шахтером" рассчитан до лета 2023-го. В первой половине кампании он отыграл 21 матч, совершив пять результативных передач.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Шахтер (Донецк) Исмаили
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Источник:
     Fotospor

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