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СМИ: Фенербахче отказался от трансфера защитника Шахтера
По ряду причин
Фото: Александр Приходько
Исмаили не перейдет в "Фенербахче". Турецкой стороне приписывали интерес к левому фулбеку "Шахтеру".
По данным Fotospor, переход сорвался по ряду причин. Исмаили требовал двухлетний контракт, а "горняки" - солидную сумму отступных. Это и спугнуло турецкую сторону.
Вероятнее всего, трансфер не состоится в принципе. В "Фенербахче" нет уверенности, что стоит тратить немало ресурсов для подписания возрастного фулбека.
Контракт бразильца с "Шахтером" рассчитан до лета 2023-го. В первой половине кампании он отыграл 21 матч, совершив пять результативных передач.
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