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Сегодня Динамо сыграет товарищеский матч с Легией

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Киевская команда начинает благотворительный тур

Сегодня Динамо сыграет товарищеский матч с Легией

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Сегодня, 12 апреля киевское "Динамо" проведет первый поединок в рамках благотворительного турне в поддержку Украины. Соперником подопечных Мирчи Луческу станет варшавская "Легия".

Встреча самых титулованных клубов Украины и Польши состоится на стадионе "Легия". Начало – в 21:30 по киевскому времени.

В прямой трансляции поединок покажет официальный Youtube-канал киевского "Динамо", также показ будет доступен на польском телеканале TVP, украинских вещателях 2+2, 1+1 International, Динамо Киев TV, платформах онлайн-телевидения 1+1 Video, Киевстар ТВ, YouTube-каналах FootballHub, ТСН и УНИАН.

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Учитывая, что легионеры покинули "Динамо", состав "бело-синих" на игру ориентировочно будет выглядеть так: Бущан - Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, Караваев - Кулач.

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В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
12.04.2022 в 10:59
Основний склад, практично, не втрачений.
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