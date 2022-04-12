Сегодня Динамо сыграет товарищеский матч с Легией

Сегодня, 12 апреля киевское "Динамо" проведет первый поединок в рамках благотворительного турне в поддержку Украины. Соперником подопечных Мирчи Луческу станет варшавская "Легия".

Встреча самых титулованных клубов Украины и Польши состоится на стадионе "Легия". Начало – в 21:30 по киевскому времени.

В прямой трансляции поединок покажет официальный Youtube-канал киевского "Динамо", также показ будет доступен на польском телеканале TVP, украинских вещателях 2+2, 1+1 International, Динамо Киев TV, платформах онлайн-телевидения 1+1 Video, Киевстар ТВ, YouTube-каналах FootballHub, ТСН и УНИАН.

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Учитывая, что легионеры покинули "Динамо", состав "бело-синих" на игру ориентировочно будет выглядеть так: Бущан - Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, Караваев - Кулач.