Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня Динамо сыграет товарищеский матч с Легией
Киевская команда начинает благотворительный тур
Фото: ФК Динамо Киев
Сегодня, 12 апреля киевское "Динамо" проведет первый поединок в рамках благотворительного турне в поддержку Украины. Соперником подопечных Мирчи Луческу станет варшавская "Легия".
Встреча самых титулованных клубов Украины и Польши состоится на стадионе "Легия". Начало – в 21:30 по киевскому времени.
В прямой трансляции поединок покажет официальный Youtube-канал киевского "Динамо", также показ будет доступен на польском телеканале TVP, украинских вещателях 2+2, 1+1 International, Динамо Киев TV, платформах онлайн-телевидения 1+1 Video, Киевстар ТВ, YouTube-каналах FootballHub, ТСН и УНИАН.
Учитывая, что легионеры покинули "Динамо", состав "бело-синих" на игру ориентировочно будет выглядеть так: Бущан - Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, Караваев - Кулач.
Популярное сейчас
- Генштаб ВСУ: Есть случаи, когда россияне ведут боевые действия в гражданской одежде
- Командование воздушных сил ВСУ сообщило, сколько вражеских целей уничтожено за сутки
- Польша на законодательном уровне приняла новые правила пребывания в стране беженцев из Украины
- Мудрик близок к переезду в АПЛ - стороны уже согласовали сумму компенсации
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией
Новости по теме
- 15:34 Украинские Поединки в Польше, Турции, Румынии, Германии и Хорватии. Стал известен календарь товарищеских матчей Динамо на апрель
- 20:35 Украинские Фанаты Легии вывесили баннер с пожеланием для Владимира Путина
- 13:58 Украинские Легия передаст средства от игры с Динамо на счёт украинского посольства