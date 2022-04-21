Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Снова турки. Шахтер объявил о новом сопернике в рамках благотворительного тура
И ездить никуда не придется
Фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" назвал нового соперника в рамках своего благотворительного тура.
В ближайшем будущем команда Роберто де Дзерби сыграет против турецкого клуба "Антальяспор". Поединок назначен на 25-е апреля.
???????? «Шахтар» зіграє з @Antalyaspor 25 квітня в Туреччині ????????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 21, 2022
Благодійний матч відбудеться на стадіоні «Анталья Арена», розпочнеться о 20:30 і буде показаний у прямій трансляції на каналі «Футбол 1» та клубному YouTube-каналі.https://t.co/om6MliIoNG pic.twitter.com/9qqYOx4RTr
Ранее Сергей Палкин назвал двух других
Популярное сейчас
- Арестович: россияне не могут физически взять Азовсталь. Они это сообразили
- шойгу заявил об "освобождении" Мариуполя – путин отменил штурм азовстали
- Еще 45 танков и ББМ. Генштаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях россиян
- Патрик с концами уехал на родину, Днепр-1 отпустил восьмерых. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке