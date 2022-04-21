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Снова турки. Шахтер объявил о новом сопернике в рамках благотворительного тура

Премьер-лига
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И ездить никуда не придется

Снова турки. Шахтер объявил о новом сопернике в рамках благотворительного тура

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" назвал нового соперника в рамках своего благотворительного тура.

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В ближайшем будущем команда Роберто де Дзерби сыграет против турецкого клуба "Антальяспор". Поединок назначен на 25-е апреля.

Ранее Сергей Палкин назвал двух других оппонентов "Шахтера".

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В статье: Шахтер (Донецк) Антальяспор (Анталья)
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