Тренер Львова: Нам сказали, что команда будет существовать

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб рассказал, как обстоят дела в клубе во войны в Украине, развязанной российской армией.

— Команда на месте (в Украине - прим.), работают в индивидуальном режиме. Собираются четыре раза в неделю, посещают тренажерный зал, играют в футбол. Процессом руководит Алексей Довгий, мы с ним постоянно на связи. Я сказал футболистам, чтобы подпитывали себя эмоционально, потому что тяжело будет без футбола: "Играйте в квадрат, играйте в футбол. Если даст Бог, война скоро закончится победой Украины, мы всё быстро наверстаем".

— ФК "Львов" будет проходить аттестацию на следующий сезон, что говорит руководство по этому поводу?

— Да. Нам сказали, что всё будет хорошо, команда будет существовать. Главное, чтобы быстрее закончилось всё это безумие.

— Как обстоят дела с зарплатами в ФК "Львов"?

— В период войны клуб приостановил выплату заработной платы. Но руководство сказало, как только чемпионат возобновится, всё восстановят, - рассказал Дулуб.