Львов интересовался талантом Динамо, феерившего во время благотворительного турне

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб рассказал о том, что зимой львовский клуб интересовался молодым нападающим "Динамо" Владиславом Ванатом.

"При Луческу сделали колоссальный скачок молодые ребята, в том числе и те, которые первую часть сезона играли в "Днепре-1" — Влад Дубинчак и Никита Кравченко.

Также отмечу Ваната, который раззабивался в благотворительных матчах. Мы, кстати, хотели взять его в аренду во "Львов" зимой, когда стало известно, что "Черноморец" на него не рассчитывает. Наше руководство выходило на связь с "Динамо", но нам сказали, что он поедет на сбор с командой Луческу", - признался Дулуб в интервью FanDay.