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Львов интересовался талантом Динамо, феерившего во время благотворительного турне
Нападающий мог оказаться во львовском клубе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Львова" Олег Дулуб рассказал о том, что зимой львовский клуб интересовался молодым нападающим "Динамо" Владиславом Ванатом.
"При Луческу сделали колоссальный скачок молодые ребята, в том числе и те, которые первую часть сезона играли в "Днепре-1" — Влад Дубинчак и Никита Кравченко.
Также отмечу Ваната, который раззабивался в благотворительных матчах. Мы, кстати, хотели взять его в аренду во "Львов" зимой, когда стало известно, что "Черноморец" на него не рассчитывает. Наше руководство выходило на связь с "Динамо", но нам сказали, что он поедет на сбор с командой Луческу", - признался Дулуб в интервью FanDay.
Отметим, что первую половину сезона УПЛ Ванат провел в аренде за "Черноморец", в составе которого сыграл 18 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Во время благотворительных матчей киевлян Владислав запомнился по дублю в ворота "Боруссии" Д и "Динамо" Загреб.
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