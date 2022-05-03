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Львов интересовался талантом Динамо, феерившего во время благотворительного турне

Премьер-лига
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Нападающий мог оказаться во львовском клубе

Львов интересовался талантом Динамо, феерившего во время благотворительного турне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб рассказал о том, что зимой львовский клуб интересовался молодым нападающим "Динамо" Владиславом Ванатом.

"При Луческу сделали колоссальный скачок молодые ребята, в том числе и те, которые первую часть сезона играли в "Днепре-1" — Влад Дубинчак и Никита Кравченко.

Также отмечу Ваната, который раззабивался в благотворительных матчах. Мы, кстати, хотели взять его в аренду во "Львов" зимой, когда стало известно, что "Черноморец" на него не рассчитывает. Наше руководство выходило на связь с "Динамо", но нам сказали, что он поедет на сбор с командой Луческу", - признался Дулуб в интервью FanDay.

Отметим, что первую половину сезона УПЛ Ванат провел в аренде за "Черноморец", в составе которого сыграл 18 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Во время благотворительных матчей киевлян Владислав запомнился по дублю в ворота "Боруссии" Д и "Динамо" Загреб.

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В статье: ФК Львов Динамо (Киев) Олег Дулуб Владислав Ванат
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Источник:
Fanday

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