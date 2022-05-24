  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Григорий Суркис предложил неожиданную схему проведения чемпионата Украины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Григорий Суркис предложил неожиданную схему проведения чемпионата Украины

Премьер-лига
(6 голосов)

Лига чемпионов по-украински

Григорий Суркис предложил неожиданную схему проведения чемпионата Украины

Новина українською

Экс-президент "Динамо" и ФФУ Григорий Суркис предложил возможные форматы проведения чемпионата Украины в условиях войны.

"Если война обострится – тогда, наверное, пришлось бы консервировать футбольное хозяйство, отправлять в бессрочный отпуск игроков и тренеров, другой персонал со всеми юридическими последствиями.

Но если интенсивность боевых действий, наоборот, будет иметь тенденцию к уменьшению – нужно применять другие алгоритмы. Также подготовлены заранее. Сможем провести полноценные турниры во всех лигах, при участии команд, игравших в последнем сезоне – будет очень хорошо. При этом ни один из них не должен страдать – понижаться классом, например. Наоборот! Тем, кто остановился на переходных местах в Первой или Второй лигах, необходимо предоставить возможность повышения. Пусть в УПЛ тогда выступает 18 или даже 20 клубов.

Читайте такжеГригорий Суркис: Нужно сделать все, чтобы чемпионат был проведен. И не где-то, а в Украине

Кстати, по подобной схеме проходил самый первый переходный чемпионат Украины. Все его матчи прошли весной 1992 года — 20 команд Высшей лиги соревновались в двух группах, победители которых встретились в финале. Такая модель сокращает количество матчей почти вдвое.

А если возникнет необходимость провести турнир в максимально сжатые сроки, мы можем использовать схему основной сетки Лиги чемпионов. Поделить команды на малые группы и компактно, если нужно – в отдельных городах Западной Украины или в столице, куда уже возвращаются большинство жителей, а также первые лица ведущих дипломатических представительств, на отдельных стадионах, выявить лучших, чтобы потом возвести их в плей-офф.

Вариантов лучше подготовить несколько, все их подробно просчитать и положить в условные сейфы", - подытожил Суркис-старший.

Читайте такжеСуркис: Есть основания для ходатайства перед УЕФА относительно экстраординарной помощи Украине

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Григорий Суркис УЕФА
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
anоnimus (Київ)
24.05.2022 в 10:26
А слабо у свого корефана попросити припинити війну???
Ответить
+3
-1
demand (Изюм)
24.05.2022 в 11:25
Согласен, пора уже у Суркисов имущество начинать отжимать по недавно принятому закону
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде