Григорий Суркис предложил неожиданную схему проведения чемпионата Украины

Экс-президент "Динамо" и ФФУ Григорий Суркис предложил возможные форматы проведения чемпионата Украины в условиях войны.

"Если война обострится – тогда, наверное, пришлось бы консервировать футбольное хозяйство, отправлять в бессрочный отпуск игроков и тренеров, другой персонал со всеми юридическими последствиями.

Но если интенсивность боевых действий, наоборот, будет иметь тенденцию к уменьшению – нужно применять другие алгоритмы. Также подготовлены заранее. Сможем провести полноценные турниры во всех лигах, при участии команд, игравших в последнем сезоне – будет очень хорошо. При этом ни один из них не должен страдать – понижаться классом, например. Наоборот! Тем, кто остановился на переходных местах в Первой или Второй лигах, необходимо предоставить возможность повышения. Пусть в УПЛ тогда выступает 18 или даже 20 клубов.