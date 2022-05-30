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Байер еще не договорился с Шахтером по трансферу Мудрика
Однако сообщается, что украинец прошел медосмотр
Фото: ФК Шахтер Донецк
Молодой вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик все еще может в летнее трансферное окно перебраться в немецкий "Байер".
21-летний украинец уже успешно прошел медицинский осмотр для леверкузенского клуба, о чем подтверждает Kicker. Источник отмечает, что, несмотря на наличие всех необходимых договоренностей с самим футболистом, "фармацевты" еще не согласовали детали перехода с "Шахтером".
По предварительным данным, горняки просили за Мудрика более 20 миллионов евро.
В Германии также продолжают ссылаться на слухи из Украины о якобы нежелании президента "Шахтера" Рината Ахметова продавать игрока летом. "Байер" при этом продолжает работать над сделкой.
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