Байер еще не договорился с Шахтером по трансферу Мудрика

Молодой вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик все еще может в летнее трансферное окно перебраться в немецкий "Байер".

21-летний украинец уже успешно прошел медицинский осмотр для леверкузенского клуба, о чем подтверждает Kicker. Источник отмечает, что, несмотря на наличие всех необходимых договоренностей с самим футболистом, "фармацевты" еще не согласовали детали перехода с "Шахтером".

По предварительным данным, горняки просили за Мудрика более 20 миллионов евро.

В Германии также продолжают ссылаться на слухи из Украины о якобы нежелании президента "Шахтера" Рината Ахметова продавать игрока летом. "Байер" при этом продолжает работать над сделкой.