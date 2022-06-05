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Ворскла предложила Скрипнику возглавить клуб. Тренер согласился – Источник

Премьер-лига
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Наставник остается в УПЛ

Ворскла предложила Скрипнику возглавить клуб. Тренер согласился – Источник

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Руководство "Ворсклы" продолжает искать замену Юрию Максимову, с которым клуб попрощался несколько дней назад. Одним из кандидатов стал Виктор Скрипник – ему полтавчане предложили подписать контракт. Об этом сообщает ТаТоТакое.

Украинский тренер ответил предварительным согласием. Он хочет начать работу с клубом нового сезона.

Информацию об интересе "Ворсклы" Скрипник подтвердил в интервью ТаТоТаке, однако подписания контракта еще не было - ведутся переговоры.

Напомним, что на данный момент Виктор Скрипник является главным тренером луганской "Зари", однако его контракт завершается в конце июня.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Юрий Максимов Виктор Скрипник
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Источник:
ТаТоТаке

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