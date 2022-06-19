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Григорчук: Все легионеры ушли из Черноморца. Морозюк тоже не будет играть у нас

Премьер-лига
(1 голосов)

Кадровые проблемы у "моряков"

Григорчук: Все легионеры ушли из Черноморца. Морозюк тоже не будет играть у нас

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал кадровое состояние команды:

“Все легионеры ушли. У нас еще, наверное, кто-нибудь из украинцев не будет играть. К примеру, Николай Морозюк. Это уж точно мы знаем. Мне даже страшно называть Вам то малое количество футболистов, которое сейчас в составе. Нам нужно как-нибудь найти игроков. Нужно иметь команду.

Украинские футболисты сейчас на контрактах, при клубах устроены. Просто нет тех, кого нам предлагали агенты. Их почти нет. Сейчас мы собираем исполнителей Первой и Второй лиг, делаем просмотр. Потом будем выбирать. Не жалуюсь, потому что чем труднее, тем интереснее”, - сказал Григорчук.

Напомним, что "Черноморец" в прошлом сезоне занял 13 место в Украинской Премьер-лиге.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
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Источник:
Футбол NEWS

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