Григорчук: Все легионеры ушли из Черноморца. Морозюк тоже не будет играть у нас

Главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал кадровое состояние команды:

“Все легионеры ушли. У нас еще, наверное, кто-нибудь из украинцев не будет играть. К примеру, Николай Морозюк. Это уж точно мы знаем. Мне даже страшно называть Вам то малое количество футболистов, которое сейчас в составе. Нам нужно как-нибудь найти игроков. Нужно иметь команду.

Украинские футболисты сейчас на контрактах, при клубах устроены. Просто нет тех, кого нам предлагали агенты. Их почти нет. Сейчас мы собираем исполнителей Первой и Второй лиг, делаем просмотр. Потом будем выбирать. Не жалуюсь, потому что чем труднее, тем интереснее”, - сказал Григорчук.