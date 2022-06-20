Попытка сохранить часть легионеров. Шахтер планирует базироваться в Польше

Донецкий "Шахтер" планирует базироваться в Польше. Об этом сообщает журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас.

По его данным, это попытка "горняков" сохранить хотя бы часть легионеров в составе. Помимо этого, в Польше "Шахтер" также планирует матчи Лиги Чемпионов.

Что касается матчей УПЛ, то приоритетным вариантом видится Львов. В середине июля "Шахтер" начнет летние сборы в Нидерландах. Планируется серия благотворительных матчей, среди которых встреча с "Порту".