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Попытка сохранить часть легионеров. Шахтер планирует базироваться в Польше
А матчи УПЛ снова проводить во Львове
Фото: beIN SPORTS
Донецкий "Шахтер" планирует базироваться в Польше. Об этом сообщает журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас.
По его данным, это попытка "горняков" сохранить хотя бы часть легионеров в составе. Помимо этого, в Польше "Шахтер" также планирует матчи Лиги Чемпионов.
Что касается матчей УПЛ, то приоритетным вариантом видится Львов. В середине июля "Шахтер" начнет летние сборы в Нидерландах. Планируется серия благотворительных матчей, среди которых встреча с "Порту".
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