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Попытка сохранить часть легионеров. Шахтер планирует базироваться в Польше

Премьер-лига
(1 голосов)

А матчи УПЛ снова проводить во Львове

Попытка сохранить часть легионеров. Шахтер планирует базироваться в Польше

Фото: beIN SPORTS

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" планирует базироваться в Польше. Об этом сообщает журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас.

По его данным, это попытка "горняков" сохранить хотя бы часть легионеров в составе. Помимо этого, в Польше "Шахтер" также планирует матчи Лиги Чемпионов.

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Что касается матчей УПЛ, то приоритетным вариантом видится Львов. В середине июля "Шахтер" начнет летние сборы в Нидерландах. Планируется серия благотворительных матчей, среди которых встреча с "Порту".

Отметим, что пока остается непонятным судьба главного тренера дончан. Роберто де Дзерби клуб дал разрешение вести переговоры с другими командами.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
Игорь Бурбас

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
21.06.2022 в 01:01
Без легионеров шахтёр ничтожен,их Днепр и Ворскла будут возить,за Динамо вообще молчу
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