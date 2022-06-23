Фиорентина улучшила свое предложение по трансферу Додо

"Фиорентина" улучшил свое предложение о трансфере защитника "Шахтера" Додо.

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо в своем Twiiter, "фиалки" готовы предложить за 23-летнего бразильца 14 миллионов евро. Ранее сообщалось, что итальянский клуб предлагал "горнякам" за футболиста 10 миллионов евро.

"Шахтер", в свою очередь", намеревался получить за игрока 15 млн евро.

Напомним, что Додо выступает за донецкий коллектив с 2018 года. В сезоне-2021/22 защитник отыграл 26 матчей и отметился 4 результативными передачами. Аналитический портал Transfemarkt оценивает игрока в 20 млн евро. Контракт бразильца с клубом действителен еще до лета 2025-го года.