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Фиорентина улучшила свое предложение по трансферу Додо

Премьер-лига
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Стороны теперь расходятся в сумме на миллион евро

Фиорентина улучшила свое предложение по трансферу Додо

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

"Фиорентина" улучшил свое предложение о трансфере защитника "Шахтера" Додо.

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо в своем Twiiter, "фиалки" готовы предложить за 23-летнего бразильца 14 миллионов евро. Ранее сообщалось, что итальянский клуб предлагал "горнякам" за футболиста 10 миллионов евро.

"Шахтер", в свою очередь", намеревался получить за игрока 15 млн евро.

Напомним, что Додо выступает за донецкий коллектив с 2018 года. В сезоне-2021/22 защитник отыграл 26 матчей и отметился 4 результативными передачами. Аналитический портал Transfemarkt оценивает игрока в 20 млн евро. Контракт бразильца с клубом действителен еще до лета 2025-го года.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фиорентина (Флоренция) Додо
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