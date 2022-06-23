СМИ: Педриньо сменит Шахтер на бразильский клуб

Судя по всему, очередной легионер близок к своему уходу из УПЛ. На этот раз речь идет о "Шахтере".

По данным GOAL, 24-летний Педриньо вскоре станет футболистом "Атлетико Минейро". Стороны договорились о годовой аренде, в то время как сам вингер дал согласие на переход.

При этом бразильская сторона готова прописать опцию выкупа, на которой настаивает "Шахтер" - 15-18 миллионов евро. Руководство "Минейро" уверенно, что Педриньо оправдает такие вложения.

Вингер перешел в "Шахтер" летом 2021-го года из "Бенфики". За полгода отыграл 18 матчей, забив четыре гола и отдав три голевые передачи.