Сегодня Динамо проведет первый спарринг этим летом

Сегодня у киевского "Динамо" запланирован дебютный спарринг на текущем сборе в Швейцарии.

Напомним, что в начале этой недели "бело-синие" транзитом через Румынию перебрались в Швейцарию, где у них запланирован стартовый сбор. На него прибыли Георгий Цитаишвили и в остальном только украинские футболисты. В обойме пока нет представителей национальной сборной Украины, однако есть несколько игроков из клубной академии.

В прошлом чемпионате Швейцарии "Ивердон" финишировал лишь на восьмой строчке из десяти участников. Для команды это будет третий спарринг этим летом. 22 июня "Ивердон" провел спарринги с "Янг Бойз" (0:0) и "Брайтенрайном" (2:0), оба продолжались по 45 минут.