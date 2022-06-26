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Сегодня Динамо проведет первый спарринг этим летом
Посмотрим на киевлян на поле
Фото: ФК Динамо Киев
Сегодня у киевского "Динамо" запланирован дебютный спарринг на текущем сборе в Швейцарии.
Напомним, что в начале этой недели "бело-синие" транзитом через Румынию перебрались в Швейцарию, где у них запланирован стартовый сбор. На него
В прошлом чемпионате Швейцарии "Ивердон" финишировал лишь на восьмой строчке из десяти участников. Для команды это будет третий спарринг этим летом. 22 июня "Ивердон" провел спарринги с "Янг Бойз" (0:0) и "Брайтенрайном" (2:0), оба продолжались по 45 минут.
Матч "Динамо" – "Ивердон" состоится в Ивердон-ле-Бен на "Стад Мунисипал". Начало встречи 26 июня запланировано на 17:00 по Киеву. Следить за игрой вы можете на UA-Футбол в
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