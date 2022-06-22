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Стал известен список игроков, которых Луческу взял на первый сбор Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

В обойме наставника 25 исполнителей

Стал известен список игроков, которых Луческу взял на первый сбор Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Сегодня, 22 июня делегация киевского "Динамо" отправилась на первый предсезонный тренировочный сбор, который команда проведет в Швейцарии. Ближайшие два дня динамовцы пробудут в Бухаресте, после чего поедут непосредственно в Швейцарию, где состоятся летние спарринги.

Из Украины вместе с командой отправились 25 футболистов. Отмечается, что часть игроков присоединится позже.

Голкиперы: Бущан, Бойко, Нещерет.

Защитники: Бурда, Тымчик, Дубинчак, Кравченко, Боль, Биловар, Вивчаренко, Дячук, Малыш.

Полузащитники: Андриевский, Антюх, Буяльский, Гармаш, Шепелев, Викентий Волошин, Назар Волошин, Царенко, Цитаишвили, Яцык.

Форварды: Беседин, Ванат, Супряга.

Напомним, 26 июня "бело-синие" сыграют с "Ивердон Спорт", 29 июня - с "Лозанной". Все матчи будут иметь статус благотворительных и пройдут под лозунгом "Play for Peace. Stop the War".

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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