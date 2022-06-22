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Стал известен список игроков, которых Луческу взял на первый сбор Динамо
В обойме наставника 25 исполнителей
Фото: ФК Динамо Киев
Сегодня, 22 июня делегация киевского "Динамо" отправилась на первый предсезонный тренировочный сбор, который команда проведет в Швейцарии. Ближайшие два дня динамовцы пробудут в Бухаресте, после чего поедут непосредственно в Швейцарию, где состоятся летние спарринги.
Из Украины вместе с командой отправились 25 футболистов. Отмечается, что часть игроков присоединится позже.
Голкиперы: Бущан, Бойко, Нещерет.
Защитники: Бурда, Тымчик, Дубинчак, Кравченко, Боль, Биловар, Вивчаренко, Дячук, Малыш.
Полузащитники: Андриевский, Антюх, Буяльский, Гармаш, Шепелев, Викентий Волошин, Назар Волошин, Царенко, Цитаишвили, Яцык.
Форварды: Беседин, Ванат, Супряга.
Напомним, 26 июня "бело-синие" сыграют с "Ивердон Спорт", 29 июня - с "Лозанной". Все матчи будут иметь статус благотворительных и пройдут под лозунгом "Play for Peace. Stop the War".
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