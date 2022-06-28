Биловар: К арендованным динамовцам в Черноморце относились хорошо

Защитник киевского "Динамо" Кристиан Биловар прокомментировал свое возвращение в команду после годичной аренды. В прошлом сезоне футболист выступал за черниговскую "Десну" и одесский "Черноморец".

– Крис, с возвращением! Как чувствуешь себя сейчас?

– В аренде я набирался игровой практики в украинской Премьер-лиге, и мне это понравилось. В "Черноморце" все относились к нам, арендованным динамовцам, очень хорошо. А сейчас чувствую, можно сказать, облегчение на душе. Ведь вернулся домой, в родной клуб. Мы побывали в Украине, был очень рад увидеть своих родных. Очень переживаю за них и надеюсь, что у нашей страны все будет хорошо.

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– Изменился ли Биловар как игрок во время аренды?

– Думаю, в игровом плане – точно. Ведь приобрел опыт игры со взрослыми футболистами, имеющими хороший уровень. Это помогло мне в футбольном плане. А в остальном – остался прежним.

– Уже на второй день пребывания на сборе в Швейцарии "Динамо" провело контрольный матч. Не рано ли?

- Считаю, что через товарищеские матчи гораздо легче набирать форму, чем через тренировки. Это гораздо интереснее, чем беговые упражнения. Во время матча было немного тяжеловато, и жара тоже влияла. Но в общем – мне понравилось, как мы вчера сыграли. Наверное, мы показали довольно неплохую игру, как для первого спарринга. Однако стремимся к большему, поэтому надеюсь, что с каждым днем ​​будем только прогрессировать, - цитирует Биловара пресс-служба киевлян.