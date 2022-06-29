  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец подписал контракт с канадским защитником, об уходе которого объявил во вторник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец подписал контракт с канадским защитником, об уходе которого объявил во вторник

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Интересная ситуация

Черноморец подписал контракт с канадским защитником, об уходе которого объявил во вторник

Фото: ФК Черноморец

UA-Футбол
Новина українською

Одесский "Черноморец" объявил о подписании контракта с защитником Джеймсом Манджрекаром. Что интересно, вчера клуб объявил об уходе канадца из клуба.

Читайте такжеЛегионеры и арендованные. Черноморец объявил об уходе ряда футболистов

"Помните "Манджрекар. Джеймс Манджрекар?" Да это наш легионер. Действительно, это лицо вам уже знакомо. И мы действительно разорвали с ним контракт… и уже подписали новый!

Джеймс подписал свой первый контракт с "Черноморцем" в феврале. Это была аренда, которую очень скоро пришлось прекратить в связи с войной. Джеймс вернулся в датский "Вайле", с которым у него были основные контрактные обязательства. Но так скучал по "Черноморцу", что вопреки здравому смыслу, попрощался с безопасной Европой и вернулся в Украину.

Что это, если не стальные… нервы и настоящая поддержка команды в непростое время? Так что давайте снова поздравим этого отважного канадца, рост которого более 190 см и широкие плечи могут стать непроходимой защитной стеной нашей команды. Завтра мы вернемся с трансферными новостями, а сегодня всем спокойным вечером", - сказано в заявлении клуб.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде