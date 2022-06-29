Черноморец подписал контракт с канадским защитником, об уходе которого объявил во вторник

Одесский "Черноморец" объявил о подписании контракта с защитником Джеймсом Манджрекаром. Что интересно, вчера клуб объявил об уходе канадца из клуба.

Читайте также Легионеры и арендованные. Черноморец объявил об уходе ряда футболистов

"Помните "Манджрекар. Джеймс Манджрекар?" Да это наш легионер. Действительно, это лицо вам уже знакомо. И мы действительно разорвали с ним контракт… и уже подписали новый!

Джеймс подписал свой первый контракт с "Черноморцем" в феврале. Это была аренда, которую очень скоро пришлось прекратить в связи с войной. Джеймс вернулся в датский "Вайле", с которым у него были основные контрактные обязательства. Но так скучал по "Черноморцу", что вопреки здравому смыслу, попрощался с безопасной Европой и вернулся в Украину.

Что это, если не стальные… нервы и настоящая поддержка команды в непростое время? Так что давайте снова поздравим этого отважного канадца, рост которого более 190 см и широкие плечи могут стать непроходимой защитной стеной нашей команды. Завтра мы вернемся с трансферными новостями, а сегодня всем спокойным вечером", - сказано в заявлении клуб.