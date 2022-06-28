Легионеры и арендованные. Черноморец объявил об уходе ряда футболистов

В январе и феврале 2022-го "Черноморец" совершил ряд интересных трансферов, затеяв масштабную перестройку. Из-за войны их планы были нарушены.

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Как сообщает официальная пресс-служба коллектива, одесситов покидает целый ряд игроков. Клуб вынужденно разорвал контракты с легионерами - Дугласом Бергквистом, Хорхе Эрнандесом, Руди Пожегом, Бориславом Цоневым, Мартином Петковым и Манджрекаром Джеймсом.

Также, пользуясь специальным правилом ФИФА, две сделки были заморожены - с Вандерсоном и Илией Мартиновичем. У последнего с одесситами контракт до 2023-го, а значит за них он не сыграет.

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У четырех футболистов закончилась аренда и они также покинут "моряков". Речь идет о Биловаре, Цитаишвили, Михайленко и Мартиненко.