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Легионеры и арендованные. Черноморец объявил об уходе ряда футболистов
А еще недавно они совершили ряд крутых трансферов
Фото: ФК Черноморец
В январе и феврале 2022-го "Черноморец" совершил ряд интересных трансферов, затеяв масштабную перестройку. Из-за войны их планы были нарушены.
Как сообщает официальная пресс-служба коллектива, одесситов покидает целый ряд игроков. Клуб вынужденно разорвал контракты с легионерами - Дугласом Бергквистом, Хорхе Эрнандесом, Руди Пожегом, Бориславом Цоневым, Мартином Петковым и Манджрекаром Джеймсом.
Также, пользуясь специальным правилом ФИФА, две сделки были заморожены - с Вандерсоном и Илией Мартиновичем. У последнего с одесситами контракт до 2023-го, а значит за них он не сыграет.
У четырех футболистов закончилась аренда и они также покинут "моряков". Речь идет о Биловаре, Цитаишвили, Михайленко и Мартиненко.
Несколько дней назад "Черноморец" объявил о
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