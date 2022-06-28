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Легионеры и арендованные. Черноморец объявил об уходе ряда футболистов

Премьер-лига
(1 голосов)

А еще недавно они совершили ряд крутых трансферов

Легионеры и арендованные. Черноморец объявил об уходе ряда футболистов

Фото: ФК Черноморец

UA-Футбол
Новина українською

В январе и феврале 2022-го "Черноморец" совершил ряд интересных трансферов, затеяв масштабную перестройку. Из-за войны их планы были нарушены.

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Как сообщает официальная пресс-служба коллектива, одесситов покидает целый ряд игроков. Клуб вынужденно разорвал контракты с легионерами - Дугласом Бергквистом, Хорхе Эрнандесом, Руди Пожегом, Бориславом Цоневым, Мартином Петковым и Манджрекаром Джеймсом.

Также, пользуясь специальным правилом ФИФА, две сделки были заморожены - с Вандерсоном и Илией Мартиновичем. У последнего с одесситами контракт до 2023-го, а значит за них он не сыграет.

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У четырех футболистов закончилась аренда и они также покинут "моряков". Речь идет о Биловаре, Цитаишвили, Михайленко и Мартиненко.

Несколько дней назад "Черноморец" объявил о подписании Политыло.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Черноморец

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
28.06.2022 в 23:21
надо брать ГИО-АВАГИМЯНА-МАРТЫНЕНКО -МИХАЙЛЕНКО-БИЛОВАРА-ВАНТУХА
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