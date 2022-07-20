Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец и Ингулец только побеждают, Шахтёр и М1925 готовятся к первым матчам. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
Следим за всеми контрольными играми шестнадцати команд УПЛ
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Главарь террористов владимир путин не смог сломить украинцев, не сможет он и остановить украинский футбол. Клубы УПЛ начали подготовку к новому сезону до того, как стала известна конкретика, где и в каком формате будет проводиться новый чемпионат. При любых раскладах раньше других официальные игры будет проводить "Динамо" - киевлян ожидают игры Лиги чемпионов.
Отслеживать за спаррингами всех клубов родной Премьер-лиги очень удобно прямо в этой новости: ниже вы найдете расписание и результаты контрольных матчей всех клубов.
Популярное сейчас
- Переход Зинченко в Арсенал - идеальный трансфер для всех сторон
- Жезус: Хорошо знаю Динамо. Не думаю, что они смогут чем-то нас удивить
- Welt: Несмотря на обещания, Шольц сократил военную поддержку Украины
- В списке – сразу два легионера. Оглашена заявка Динамо на матчи квалификации ЛЧ против Фенербахче
- Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице
- Михаэль Баллак начал отношения с девушкой сына, который погиб год назад. ФОТО