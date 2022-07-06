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Черноморец продлил контракты с тремя футболистами
Игроки остаются в одесском клубе
Фото: ФК Черноморец
"Черноморец" сообщил о продлении контрактов с тремя футболистами.
В новом сезоне выступления за одесскую команду продолжат нападающий Андрей Штогрин, полузащитник Максим Брагару и вратарь Даниил Варакута. Сроки соглашений не афишируются.
В прошлом сезоне 23-летний Штогрин и 20-летний Варакута приняли участие в четырех матчах за "Черноморец" 19-летним Брагару забил 1 гол и выполнил 1 голевую передачу в 16 матчах.
Напомним, ранее "Черноморец" продлил сотрудничество с капитаном команды.
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