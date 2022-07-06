Клуб Экстраклассы. Рух договорился о проведении благотворительного матча

"Рух" в рамках подготовки к новому сезону УПЛ проведет благотворительный матч против польского клуба. Соперником команды Леонида Кучука станет "Ягеллония" из Белостока.

Встреча состоится в субботу, 9 июля в польском городе Гроево. Начало поединка запланировано на 13:00 (по киевскому времени).

Отмечается, что все деньги, вырученные из поединка, будут направлены в благотворительный фонд United24. Он занимается сбором средств для помощи Украине.

"Ягеллония" – представитель элитного дивизиона чемпионата Польши. В прошлом сезоне команда из Белостока заняла 12-е место в турнирной таблице.