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Клуб Экстраклассы. Рух договорился о проведении благотворительного матча

Премьер-лига
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Встреча состоится 9 июля в Польше

Клуб Экстраклассы. Рух договорился о проведении благотворительного матча

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Рух" в рамках подготовки к новому сезону УПЛ проведет благотворительный матч против польского клуба. Соперником команды Леонида Кучука станет "Ягеллония" из Белостока.

Встреча состоится в субботу, 9 июля в польском городе Гроево. Начало поединка запланировано на 13:00 (по киевскому времени).

Отмечается, что все деньги, вырученные из поединка, будут направлены в благотворительный фонд United24. Он занимается сбором средств для помощи Украине.

"Ягеллония" – представитель элитного дивизиона чемпионата Польши. В прошлом сезоне команда из Белостока заняла 12-е место в турнирной таблице.

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В статье: Рух (Львов) Ягеллония (Белосток)
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Источник:
ФК Рух

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