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Клуб Экстраклассы. Рух договорился о проведении благотворительного матча
Встреча состоится 9 июля в Польше
Фото: ФК Рух
"Рух" в рамках подготовки к новому сезону УПЛ проведет благотворительный матч против польского клуба. Соперником команды Леонида Кучука станет "Ягеллония" из Белостока.
Встреча состоится в субботу, 9 июля в польском городе Гроево. Начало поединка запланировано на 13:00 (по киевскому времени).
Отмечается, что все деньги, вырученные из поединка, будут направлены в благотворительный фонд United24. Он занимается сбором средств для помощи Украине.
"Ягеллония" – представитель элитного дивизиона чемпионата Польши. В прошлом сезоне команда из Белостока заняла 12-е место в турнирной таблице.
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