Одной ногой на пороге. Пять молодых игроков Динамо, которые могут помочь основе

Массовая миграция легионеров, вызванная началом полномасштабной войны, кардинально повлияла на расклад сил в чемпионате. УПЛ еще не стартовала, а фаворит уже известен — киевское "Динамо" особо не пострадало от нововведений ФИФА по отношению к иностранцам и имеет крепкий скелет, сформированный из украинцев.

Однако это не значит, что команда не нуждается в свежей крови. В нынешних условиях сложно пригласить кого-либо из-за границы, поэтому наиболее рациональным выходом из ситуации является ставка на молодежь. Мы проанализировали матчи "бело-синих" с начала апреля и выделили пять игроков, способных, как минимум, качественно расширить обойму.

Александр Яцык

Позиция: центральный полузащитник

19-летний центрхав давно находится в поле зрения Мирчи Луческу. Совершенно справедливо: в первой половине сезона парень выдал феерию в Юношеской лиге УЕФА.

На счету моторного полузащитника 2 гола и 4 ассиста, среди которых отметим феноменальный выстрел в 1/16 против "Депортиво". Яцык, как и полагается капитану, взял на себя ответственность в непростой момент и в конце концов надломил психологическое состояние испанцев ("бело-синие" установили паритет 2:2 и продемонстрировали лучшее выполнение послематчевых пенальти).

В декабре 2021-го Луческу взял Александра на поединок с "Черноморцем" (6:1), однако оставил на скамье запасных. Когда же стартовали тренировочные сборы в Швейцарии, футболист появился против "Ивердона" (1:1), "Лозанны" (0:2) и "Сьона" (1:0). За отведенное время порадовал активностью, поразил ворота "Ивердона", но травмировался в третьем спарринге.

Яцык нравится универсальностью и может подстраховать и Сергея Сидорчука и Николая Шапаренко. Надо сказать, что полузащитник куда лучше смотрится в роли восьмерки и прекрасно разгоняет атаки. Причем это делает стильно: ищет свободные зоны на фланге и резкими смещениями в центр напоминает молодого Евгения Коноплянку.

Учитывая, что Владимир Шепелев и Александр Андриевский (на двух 1236 минут в прошлогодней кампании) не востребованы в глазах тренерского штаба, Яцык может получить полноценный шанс.

Константин Вивчаренко

Позиция: левый защитник

Продажа Виталия Миколенко в "Эвертон" вызвала размышления относительно его преемника. Сам Миколенко в январе заявил, что достойным кандидатом является Владислав Дубинчак. Здесь сложно спорить – фулбек не растворился в составе "Днепра-1" и второй сезон подряд показывает симпатичную игру.

Принимаем версию с Дубинчаком, но кто же сидит за его спиной и набирается опыта? Отвечаем – Константин Вивчаренко. Левый защитник приложил немалые усилия, чтобы "Динамо" преодолело групповой барьер Юношеской лиги УЕФА и прошло "Депортиво" - его ассист на вышеупомянутого Яцыка стал переломным в матче.

Мирча Луческу оценил кадровую ситуацию и задействовал Вивчаренко в апрельском турне. Глобально Константин не подвел и кроме защитных задач то и дело приобщался к развитию атак (и таким образом забил мяч эстонской "Флоре"). В этом аспекте футболист похож на Миколенко — не боится идти вперед, хорош в подыгрыше и отдаст выверенный пас.

В клубе будут делать ставку на Дубинчака, он "обстрелян" и Луческу не придется латать позицию Александром Караваевым. В любом случае есть Вивчаренко — нет сомнений, что он тоже даст о себе знать на самом высоком уровне.

Антон Боль

Позиция: центральный защитник

Антон Боль мог дебютировать за клуб в ноябре, однако все 90 минут против "Ингульца" просидел на скамейке запасных. Тем не менее, присутствие наряду с основой было оправдано — центрбек прогрессировал семимильными шагами под руководством Игоря Костюка. Опять же здесь повлиял бекграунд в виде Юношеской лиги УЕФА, где исполнитель убедил в профпригодности и наглядно мячом огорчил "Бенфику".

В U-19 у Боля было много работы — он понравился в контексте силовой борьбы, чистоте подкатов, перехвате мяча и его продвижении вперед. Вообще, Антон прекрасно читает игру и обладает поставленным ударом, у него развита культура паса и скорость.

Вес Забарного и Сироты практически не подлежит сомнениям, а вот Попов и Бурда подвержены травмам — благодаря этому Боль может рассчитывать на шанс. Верим, что в ближайшем будущем это произойдет – Луческу активно использует Антона на сборах, ротируя с Забарным и Бурдой.

Назар Волошин

Позиция: правый вингер

Назар Волошин не менее классно выступил в Юношеской лиге УЕФА. Вингер принял участие в 7 матчах и организовал 5 результативных действий по системе "гол плюс пас" - пострадали "Бенфика", "Бавария", "Барселона" и лиссабонский "Спортинг". Что касается швейцарского этапа сборов, то игрок понравился инициативностью, готовностью иди до последнего - например, не без его помощи "бело-синие" одолели "Сьон".

Чем подкупает Волошин? Юноша спокойно чувствует себя на обоих флангах атаки, достаточно креативен и отличается техникой. Сам Назар осторожно сравнивает себя с Лукасом Моурой и Неймаром — до бразильцев, конечно, очень далеко, однако у "динамовца" не отнять технику работы с мячом.

Думаем, что Волошина необходимо держать на карандаше — чувствуется неопределенность по отношению к Виктору Цыганкову, который не спешит переподписывать контракт. Не будем забывать и о противоположном фланге — Витиньо и Дуэлунд в аренде, Самба Диалло мыслями в Европе, Бенито давно не играл и вряд ли нужен, а конкуренция с Денисом Антюхом не выглядит безнадежной. Так что Назар мог бы пригодиться — Беньямину Вербичу в какой-то момент наверняка понадобится подмена.

Владислав Ванат

Позиция: центральный нападающий

Владиславу Ванату выдавали большие авансы и среди всех перечисленных исполнителей у него, кажется, самые большие перспективы закрепиться в первой команде.

Во-первых, форвард может похвастаться опытом в Премьер-лиге (17 матчей, 3 мяча и 1 результативная передача в составе "Черноморца"). Во-вторых, Ванат хорошо зарекомендовал себя в благотворительных и контрольных встречах - дополнительные баллы принесли дубли, нанесенные "Боруссии" Дортмунд и "Динамо" Загреб, а также недавние победы против "Сьона".

В-третьих, Луческу нужна альтернатива Артему Беседину. Владислав Кулач отсутствует из-за стрессового перелома стопы и все равно не котируется румынским специалистом, о существовании Эрика Рамиреса, Жерсона Родригеша и Франа Соля можно забыть, а Владислав Супряга приехал с лишними килограммами и мизерными надеждами заслужить лояльность. Кто остается? Денис Гармаш?

Ванату нужно расти, однако у него уже есть ряд плюсов: антропометрия, хорошая скорость, техничность и чувство момента. Поэтому все в руках Владислава: вряд ли он снизит авторитет Беседина, но точно способен стать добротным дополнением в линии атаки.

Также следует отдать должное Владимиру Бражко - его, Боля и Яцыка в январе отметил Огнен Вукоевич, назвав будущим "Динамо". Впрочем, у Бражко есть проблема — опорный полузащитник часто травмируется и поэтому нуждается в большей практике. Есть большая вероятность, что она у него будет, но на правах аренды в "Заре" - все же парень сыроват даже по сравнению с Яциком, который, как мы указали ранее, способен отработать хавбеком.

Отметим, что Бражко талантлив (среди его заслуг - голы "Бенфике", "Баварии" и "Спортингу") и, будучи опорником, выполняет солидный объем работы, направленной на атаку. Надеемся, он наберется сил и покажет себя во всей красе.

"Динамо", как и остальные участники УПЛ, обречено на перемены, однако имеет подушку безопасности в виде перспективной молодежи. Сейчас непростые времена, но клубу не привыкать к экспериментам — верим, что кто-то из звезд таки засияет по полной.