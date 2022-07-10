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Стало известно, сколько Днепр-1 заплатит Металлисту за Кучера

Премьер-лига
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Также известен формат трансферов игроков из "Металлиста" в "Днепр-1"

Стало известно, сколько Днепр-1 заплатит Металлисту за Кучера

Фото: ФК Металлист

UA-Футбол
Новина українською

Самые авторитетные инсайдеры украинского футбола узнали, в какую сумму обойдется "Днепру-1" приглашение главного тренера Александра Кучера.

По информации Игоря Бурбаса, днепряне заплатят предыдущему клубу Кучера, "Металлисту", 1 млн долларов компенсации. Именно такая сумма прописана в контракте специалиста в качестве отступных. Сумма будет выплачена не сразу, а по частям.

Также по информации Бурбаса, продолжаются переговоры по игрокам "Металлиста", которые уже находятся в "Днепре-1". С ними, скорее всего, будет оформлена аренда.

Напомним, что также в "Днепр-1" должен перебраться директор "Металлиста" Евгений Красников.

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В статье: Александр Кучер СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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