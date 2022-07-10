Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, сколько Днепр-1 заплатит Металлисту за Кучера
Также известен формат трансферов игроков из "Металлиста" в "Днепр-1"
Фото: ФК Металлист
Самые авторитетные инсайдеры украинского футбола узнали, в какую сумму обойдется "Днепру-1" приглашение главного тренера Александра Кучера.
По информации Игоря Бурбаса, днепряне заплатят предыдущему клубу Кучера, "Металлисту", 1 млн долларов компенсации. Именно такая сумма прописана в контракте специалиста в качестве отступных. Сумма будет выплачена не сразу, а по частям.
Также по информации Бурбаса, продолжаются переговоры по игрокам "Металлиста", которые уже находятся в "Днепре-1". С ними, скорее всего, будет оформлена аренда.
Напомним, что также в "Днепр-1" должен перебраться директор "Металлиста" Евгений Красников.
Популярное сейчас
- Генштаб: На Южнобужском направлении враг пытается не допустить продвижения ВСУ
- Реал отпустил Йовича, Ювентус бесплатно подхватил ди Марию. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Германия заблокировала транш Украине от ЕС в 9 млрд евро
- Пять игроков покинули тренировочный сбор Динамо в Швейцарии
- Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО