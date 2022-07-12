В Украину не вернется. Бразилец Шахтера уехал в аренду в Бразилию

Игрок "Шахтера" Маркиньос Сиприано отправился в "Крузейро".

Лидер бразильской Серии В арендовал вингера на один год. Контракт Сиприано с "Шахтером" истекает летом 2023-го года, а потому можно говорить, что в Украину он уже не вернется.

Маркиньос Сиприано перешел в "Шахтер" летом 2018-го за один миллион евро, однако был очень далек от основного состава. На его счету лишь 26 игр за "горняков", а прошлый год он отыграл в составе "Сьона".