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В Украину не вернется. Бразилец Шахтера уехал в аренду в Бразилию
Вердикт: не заиграл
Фото: ФК Шахтер
Игрок "Шахтера" Маркиньос Сиприано отправился в "Крузейро".
Лидер бразильской Серии В арендовал вингера на один год. Контракт Сиприано с "Шахтером" истекает летом 2023-го года, а потому можно говорить, что в Украину он уже не вернется.
✍️???? Bem-vindo ao #MaiorDeMinas, Cipriano!— Cruzeiro ???? (@Cruzeiro) July 12, 2022
O jovem lateral-esquerdo chegou para reforçar o nosso elenco!#FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/ezmZSJbOsG
Маркиньос Сиприано перешел в "Шахтер" летом 2018-го за один миллион евро, однако был очень далек от основного состава. На его счету лишь 26 игр за "горняков", а прошлый год он отыграл в составе "Сьона".
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