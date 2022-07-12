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В Украину не вернется. Бразилец Шахтера уехал в аренду в Бразилию

Премьер-лига
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Вердикт: не заиграл

В Украину не вернется. Бразилец Шахтера уехал в аренду в Бразилию

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Игрок "Шахтера" Маркиньос Сиприано отправился в "Крузейро".

Лидер бразильской Серии В арендовал вингера на один год. Контракт Сиприано с "Шахтером" истекает летом 2023-го года, а потому можно говорить, что в Украину он уже не вернется.

Маркиньос Сиприано перешел в "Шахтер" летом 2018-го за один миллион евро, однако был очень далек от основного состава. На его счету лишь 26 игр за "горняков", а прошлый год он отыграл в составе "Сьона".

Ранее мы сообщали, что другой бразилец "Шахтера" близок к уходу - "Монца" арендует Марлона.

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В статье: Шахтер (Донецк) Крузейро (Белу-Оризонти) Маркиньос Сиприано
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