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Ставка на молодежь. Колос подписал профессиональные контракты с четырьмя воспитанниками

Премьер-лига
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Возможно, у них даже получится поиграть в УПЛ

Ставка на молодежь. Колос подписал профессиональные контракты с четырьмя воспитанниками

Фото: ФК Колос

UA-Футбол
Новина українською

Ковалевский "Колос" подписал профессиональные контракты с четырьмя воспитанниками.

По данным официального сайта команды, свои подписи под сделками поставили Алексей Друи, Вячеслав Ставничный, Олег Криворучко и Владислав Канаев. Широкой публике они вряд ли известны, поскольку троим из них сейчас 18 лет, Друи - 19.

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Напомним, что не так давно в "Колос" вернулся Евгений Смирный.

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В статье: Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос

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