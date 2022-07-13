Ставка на молодежь. Колос подписал профессиональные контракты с четырьмя воспитанниками

Ковалевский "Колос" подписал профессиональные контракты с четырьмя воспитанниками.

По данным официального сайта команды, свои подписи под сделками поставили Алексей Друи, Вячеслав Ставничный, Олег Криворучко и Владислав Канаев. Широкой публике они вряд ли известны, поскольку троим из них сейчас 18 лет, Друи - 19.