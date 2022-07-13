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Ставка на молодежь. Колос подписал профессиональные контракты с четырьмя воспитанниками
Возможно, у них даже получится поиграть в УПЛ
Фото: ФК Колос
Ковалевский "Колос" подписал профессиональные контракты с четырьмя воспитанниками.
По данным официального сайта команды, свои подписи под сделками поставили Алексей Друи, Вячеслав Ставничный, Олег Криворучко и Владислав Канаев. Широкой публике они вряд ли известны, поскольку троим из них сейчас 18 лет, Друи - 19.
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Напомним, что не так давно в "Колос"
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Источник:ФК Колос
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