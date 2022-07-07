Динамо отправило Смирного в аренду в Колос - зимой Евгений подписал трехлетний контракт с Зарей

Евгений Смирный в очередной раз отправился в аренду.

Как сообщает официальный сайт "Динамо", 23-летний хавбек в следующем сезоне будет играть в "Колосе". Срок действия аренды - один год.

Отметим, что зимой 2022-го года Смирный подписал полноценный трехлетний контракт с "Зарей". Вероятно, из-за войны он был расторгнут, и Евгений вернулся в "Динамо".

Отметим, что ранее Смирный два года играл за "Колос" на правах аренды. В сумме за ковалевцев он провел 44 матча, забил семь голов и отдал одну голевую передачу.