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Динамо отправило Смирного в аренду в Колос - зимой Евгений подписал трехлетний контракт с Зарей
Странная история
Евгений Смирный в очередной раз отправился в аренду.
Как сообщает официальный сайт "Динамо", 23-летний хавбек в следующем сезоне будет играть в "Колосе". Срок действия аренды - один год.
Отметим, что зимой 2022-го года Смирный подписал полноценный трехлетний контракт с "Зарей". Вероятно, из-за войны он был расторгнут, и Евгений вернулся в "Динамо".
Отметим, что ранее Смирный два года играл за "Колос" на правах аренды. В сумме за ковалевцев он провел 44 матча, забил семь голов и отдал одну голевую передачу.
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