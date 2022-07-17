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Ракицкий перейдет в команду из чемпионата Турции – Источник
Возвращение в "Шахтер" не состоится
Фото: ФК Шахтер
Украинский центральный защитник Ярослав Ракицкий станет игроком “Аданадемирспор”. Об этом сообщает турецкий ресурс Skorer.
Клуб уже согласовал контракт с футболистом. Для полноценного оформления остались только некоторые детали.
В ближайшее время Ракицкий присоединится к новой команде. Вместе с “Аданой” Ярослав отправится на тренировочный сбор в Италию, старт которого запланирован на 21 июля.
Напомним, что с начала марта защитник находится без команды. Тогда он расторг контракт с российским "Зенитом", получив статус свободного агента. В апреле защитник тренировался с "Шахтером" и играл за "горняков" в благотворительных матчах. "ТаТоТаке" даже сообщало, что дончане совсем скоро подпишут Ракицкого.
Отметим, что “Аданадемирспор” в минувшем сезоне турецкой Суперлиги заняла девятое место из 20 возможных. За команду выступают такие игроки как Марио Балотелли, Юнес Беланда, Лоик Реми и Бенжамен Стамбули.
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