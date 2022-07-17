  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ракицкий перейдет в команду из чемпионата Турции – Источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ракицкий перейдет в команду из чемпионата Турции – Источник

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Возвращение в "Шахтер" не состоится

Ракицкий перейдет в команду из чемпионата Турции – Источник

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Украинский центральный защитник Ярослав Ракицкий станет игроком “Аданадемирспор”. Об этом сообщает турецкий ресурс Skorer.

Клуб уже согласовал контракт с футболистом. Для полноценного оформления остались только некоторые детали.

В ближайшее время Ракицкий присоединится к новой команде. Вместе с “Аданой” Ярослав отправится на тренировочный сбор в Италию, старт которого запланирован на 21 июля.

Напомним, что с начала марта защитник находится без команды. Тогда он расторг контракт с российским "Зенитом", получив статус свободного агента. В апреле защитник тренировался с "Шахтером" и играл за "горняков" в благотворительных матчах. "ТаТоТаке" даже сообщало, что дончане совсем скоро подпишут Ракицкого.

Отметим, что “Аданадемирспор” в минувшем сезоне турецкой Суперлиги заняла девятое место из 20 возможных. За команду выступают такие игроки как Марио Балотелли, Юнес Беланда, Лоик Реми и Бенжамен Стамбули.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк) Аданадемирспор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Skorer

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде