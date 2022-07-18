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"Эта потеря очень значимая". Тренер Шахтера - об уходе бразильцев
Нынешняя ситуация в клубе является вызовом для тренерского штаба
Скриншот: канал Шахтера на YouTube
Ассистент главного тренера "Шахтера" Юрий Беньо рассказал, как он отреагировал на то, что команда осталась без бразильских лидеров.
"Это было одно из того, почему мы здесь оказались. Это очень большой вызов для нас в тренерской карьере. Эта потеря очень значимая. Не только для "Шахтера", но и для любого, кто оказался бы на его месте.
Многие годы эти игроки были определяющими, лицом команды и, по сути, главные успехи были связаны с тем, что был микс украинцев с бразильцами. Украинцы отвечали за оборону, а за атаку – бразильцы.
Это вызов для нас лично. Я сам люблю вызовы, люблю бороться, иначе скучно жить", — сказал Беньо в интервью клубному YouTube-каналу "Шахтера".
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