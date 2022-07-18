  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Эта потеря очень значимая". Тренер Шахтера - об уходе бразильцев
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Эта потеря очень значимая". Тренер Шахтера - об уходе бразильцев

Премьер-лига
(1 голосов)

Нынешняя ситуация в клубе является вызовом для тренерского штаба

"Эта потеря очень значимая". Тренер Шахтера - об уходе бразильцев

Скриншот: канал Шахтера на YouTube

Новина українською

Ассистент главного тренера "Шахтера" Юрий Беньо рассказал, как он отреагировал на то, что команда осталась без бразильских лидеров.

"Это было одно из того, почему мы здесь оказались. Это очень большой вызов для нас в тренерской карьере. Эта потеря очень значимая. Не только для "Шахтера", но и для любого, кто оказался бы на его месте.

Многие годы эти игроки были определяющими, лицом команды и, по сути, главные успехи были связаны с тем, что был микс украинцев с бразильцами. Украинцы отвечали за оборону, а за атаку – бразильцы.

Это вызов для нас лично. Я сам люблю вызовы, люблю бороться, иначе скучно жить", — сказал Беньо в интервью клубному YouTube-каналу "Шахтера".

Читайте такжеФедецкий: Йовичевич хочет пригласить в Шахтер нескольких футболистов Днепра-1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Беньо Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде