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Заря проведет контрольный матч с представителем Первой лиги
Спарринг состоится 26 июля
Фото: ФК Заря Луганск
Луганская "Заря" продолжает готовиться в Польше к новому сезону УПЛ. Следующим соперником луганчан станет клуб Первой лиги "Полесье" из Житомира.
Поединок состоится во вторник, 26 июля. Начало встречи запланировано на 18:00. Видеотрансляция игры будет доступна на клубном ютуб-канале "Зари".
На момент остановки сезона 2021/22 в Первой лиге "Полесье" находилось на 9-й строчке турнирной таблицы, набрав 25 очков.
Напомним, ранее команда Патрика ван Леувена уступила варшавской "Легии" (1:2), одержала разгромную победу над "Легионовиией" (4:1) и польской "Короной" (4:1), а также одолела "Вислу" из Плоцка (3:2).
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