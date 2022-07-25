Заря проведет контрольный матч с представителем Первой лиги

Луганская "Заря" продолжает готовиться в Польше к новому сезону УПЛ. Следующим соперником луганчан станет клуб Первой лиги "Полесье" из Житомира.

Поединок состоится во вторник, 26 июля. Начало встречи запланировано на 18:00. Видеотрансляция игры будет доступна на клубном ютуб-канале "Зари".

На момент остановки сезона 2021/22 в Первой лиге "Полесье" находилось на 9-й строчке турнирной таблицы, набрав 25 очков.

Напомним, ранее команда Патрика ван Леувена уступила варшавской "Легии" (1:2), одержала разгромную победу над "Легионовиией" (4:1) и польской "Короной" (4:1), а также одолела "Вислу" из Плоцка (3:2).